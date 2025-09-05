Empleo y desempleo en EEUU: ¿Cuántas personas están en la búsqueda de empleo? Descubra las cifras actualizadas del BLS

Suscríbete a nuestros canales

En estados Unidos (EEUU) le prestas especial atención a las tasas y cifras en cuanto al empleo y desempleo, ya que estos son utilizados como indicadores base para evaluar la economía del país, un reciente informe actualiza cuál es la situación, esto es lo que debes saber.

Estamos hablando del más reciente informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU (BLS), en dónde se hace un resumen sobre la situación laboral que se mantuvo durante el mes de agosto.

En principio, señalan que el empleo total en nómina no agrícola varió poco en agosto (+22,000) y ha mostrado pocos cambios desde abril.

El nuevo informe responde a estadísticas de la encuesta de hogares que mide la situación laboral, incluido el desempleo, según las características demográficas y la encuesta de establecimientos que mide el empleo no agrícola, las horas trabajadas y los ingresos por sector.

Sobre los empleos

En agosto, el sector salud añadió 31.000 empleos, una cifra inferior al aumento mensual promedio de 42.000 de los 12 meses anteriores.

Sin embargo, el empleo continuó su tendencia al alza durante el mes, en servicios de atención médica ambulatoria (+13.000), centros de atención residencial y de enfermería (+9.000) y hospitales (+9.000).

El empleo en asistencia social continuó su tendencia al alza en agosto (+16.000), lo que refleja el continuo crecimiento del empleo en servicios individuales y familiares (+16.000).

En el gobierno federal continuó disminuyendo en agosto (-15.000) y ha disminuido en 97.000 desde que alcanzó su punto máximo en enero.

En minería, canteras y extracción de petróleo y gas disminuyó en 6.000 puestos, tras haber registrado mínimos cambios en los 12 meses anteriores.

El empleo en el comercio mayorista continuó su tendencia a la baja en agosto (-12.000) y ha disminuido en 32.000 puestos desde mayo.

En el sector manufacturero registró mínimos cambios en agosto (-12.000), pero ha disminuido en 78.000 puestos en lo que va del año.

El empleo en la fabricación de equipos de transporte disminuyó en 15.000 puestos durante el mes, en parte debido a las huelgas.

En este sentido, analizan que el aumento de empleos en el sector salud, lo que ha compensado, parcialmente, las pérdidas en el gobierno federal y en los sectores de minería, canteras y extracción de petróleo y gas.

Tasa de desempleo en hombres y mujeres

En principio, señalan que la tasa de desempleo, del 4.3%, como el número de desempleados, de 7.4 millones, variaron poco en agosto.

Estas medidas también han variado poco a lo largo del año.

Entre los principales grupos de trabajadores, las tasas de desempleo reflejan:

Hombres adultos (4,1%).

Mujeres adultas (3,8%).

Adolescentes (13,9%).

Blancos (3,7%).

Negros (7,5%).

Asiáticos (3,6%).

Hispanos (5,3%)

Estas estadísticas mostraron poca o ninguna variación en agosto.

Señalan que el número de desempleados de larga duración (aquellos que llevan 27 semanas o más sin trabajo) varió poco en agosto, situándose en 1,9 millones.

Sin embargo, ha aumentado en 385.000 a lo largo del año.

En agosto, los desempleados de larga duración representaron el 25,7 % del total de personas desempleadas.

Cifras de participación laboral

Así mismo, la tasa de participación laboral se mantuvo prácticamente sin cambios, situándose en el 62,3%, y la relación empleo-población se mantuvo sin cambios en el 59,6 %.

Ambas medidas han disminuido 0,4 puntos porcentuales a lo largo del año.

Además, el número de personas empleadas a tiempo parcial por motivos económicos, con 4,7 millones, se mantuvo prácticamente sin cambios en agosto.

Búsqueda de empleo en EEUU + Desaliento en desempleados

El número de personas que no están en la fuerza laboral y que actualmente buscan empleo, con 6,4 millones, se mantuvo prácticamente sin cambios en agosto, pero aumentó en 722.000 a lo largo del año.

Estas personas no se contabilizaron como desempleadas porque no buscaron trabajo activamente durante las 4 semanas previas a la encuesta, o no estaban disponibles para aceptar un empleo.

El número de trabajadores desalentados, un subconjunto de las personas marginalmente vinculadas que creían que no había empleos disponibles para ellos, también varió poco durante el mes, situándose en 514.000.

