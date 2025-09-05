¿No sabes cuánto cobrar por limpiar una casa en EE. UU.? Acá te damos una guía práctica

Suscríbete a nuestros canales

Establecer un precio justo por servicios de limpieza de casas en Estados Unidos requiere considerar múltiples factores.

Los costos varían significativamente según el tamaño de la propiedad, el tipo de servicio requerido y la ubicación geográfica según detalla el blog especializado Blog Hispano de Negocios.

A nivel nacional, el costo promedio por hora de un limpiador oscila entre 45 y 50 dólares, aunque la mayoría de los profesionales prefieren cotizar un precio total después de evaluar el trabajo, para ofrecer un presupuesto más preciso.

Costos comunes

Por ejemplo, limpiar una casa de 2 000 pies cuadrados con tres dormitorios y dos baños puede costar entre 160 y 200 dólares.

Mientras, que un apartamento de un dormitorio tiene un precio inicial de entre 80 y 110 dólares. El costo total a nivel nacional tiene un promedio de 180 dólares.

Sin embargo, los especialistas detallan que se puede hacer un desglose con precios de referencia para servicios de limpieza en general:

Costo promedio nacional: $180

Rango de costos promedio: $160 - $200

Costo de gama baja: $100 - $120

Costo de gama alta: $350 - $400

Ciertos servicios adicionales como la limpieza profunda, lavado de ropa, limpieza de ventanas, y servicios de mudanza o eventos, pueden sumar al costo final.

Empresas

El sector de la limpieza en Estados Unidos cuenta con la presencia de empresas reconocidas a nivel nacional. Estas son conocidas por ofrecer una variedad de servicios que se adaptan a las necesidades de los clientes.

Entre las más populares se encuentran The Maids, Molly Maid, y Merry Maids, las cuales operan con modelos de franquicia que cubren gran parte del país.

Estas compañías suelen ofrecer opciones de limpieza personalizadas, desde mantenimiento estándar hasta limpiezas profundas y de temporada.

Beneficios de la regulación

Conocer los rangos de precios para la limpieza de casas es importante tanto para los trabajadores como para los clientes.

Para los profesionales del sector, esta información es una herramienta útil para establecer tarifas competitivas y justas, asegurando que su trabajo sea valorado adecuadamente.

Para los clientes, esta guía de precios les permite tomar decisiones informadas, negociar de manera efectiva y asegurarse de que obtienen un servicio de calidad que se ajuste a su presupuesto.

Esta transparencia beneficia a todo el mercado, promoviendo la equidad y la confianza entre ambas partes.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube