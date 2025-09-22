Beneficios federales electrónicos: ¿De qué va la nueva tarjeta del gobierno de EEUU?

Suscríbete a nuestros canales

Para miles de estadounidenses, el acceso a servicios bancarios tradicionales representa un obstáculo significativo, lo que dificulta la recepción de beneficios federales esenciales como los pagos del Seguro Social.

En respuesta a esta realidad, el gobierno de los Estados Unidos ofrece una solución: la tarjeta de débito prepagada Direct Express.

Esta herramienta se convierte en un pilar fundamental, especialmente tras la implementación de la nueva política de pagos electrónicos, que establece un cambio trascendental en la forma en que el gobierno dispersa los fondos federales.

¿De qué se trata la tarjeta?

A partir del 30 de septiembre de 2025, entrará en vigor la Orden Ejecutiva 14247, una medida que busca modernizar y securitizar el sistema de pagos del Tesoro de los Estados Unidos.

Esta normativa marca el fin de la emisión de cheques en papel para los beneficiarios de programas federales, impulsando la adopción de métodos electrónicos.

Se estima que más de 500 000 personas en todo el país se verán directamente impactadas por este cambio, haciendo de la tarjeta Direct Express una opción crucial para aquellos que, por diversas razones, no tienen una cuenta bancaria.

Según datos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) de 2021, cerca del 4.2% de los hogares estadounidenses no están bancarizados, una cifra que resalta la importancia de alternativas como esta tarjeta.

¿Cómo solicitarla?

El proceso para obtener la tarjeta Direct Express es notablemente sencillo, diseñado para ser accesible para todos los beneficiarios.

Los interesados pueden solicitarla por teléfono, llamando al Centro de Soluciones de Pago Electrónico del Departamento del Tesoro al 1-877-874-6347 o al 800-967-6857.

Para completar la solicitud, se requiere el número de Seguro Social, la fecha de nacimiento y los detalles del último cheque o solicitud de beneficios.

Una vez aprobada, la tarjeta Direct Express, emitida bajo la red Mastercard, permite a los usuarios retirar dinero en cajeros automáticos, realizar compras en comercios y pagar facturas, todo sin la necesidad de una cuenta bancaria tradicional.

Esta tarjeta no solo elimina la espera por los cheques físicos, sino que también ofrece un nivel de protección contra robos y pérdidas, y permite recibir hasta dos meses de pagos acumulados.

Beneficios que podrían aplicar

La tarjeta Direct Express se utilizaría para la entrega de una variedad de beneficios federales. Los más comunes incluyen los pagos del Seguro Social (SSA).

También los beneficios de jubilación de la Administración de Veteranos (VA), y los beneficios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Además, ciertos pagos de la Administración del Seguro de Desempleo y de Fuerzas Armadas pueden ser depositados en esta tarjeta.

Otras tarjetas

Aunque Direct Express es una opción principal a nivel federal, en Estados Unidos existen otras tarjetas de beneficios, administradas a nivel estatal.

Un ejemplo es la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), utilizada para la distribución de ayudas alimentarias a través del programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria).

Estas tarjetas EBT, que funcionan como una tarjeta de débito, son aceptadas en tiendas de comestibles y supermercados.

El programa SNAP está presente en todos los estados del país, aunque las regulaciones y beneficios específicos pueden variar.

Para mas información puede visitar el portal web: https://www.usdirectexpress.com/

