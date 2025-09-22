¡Atención, inmigrantes en EEUU! Prepárate para el cambio: así será el nuevo examen de ciudadanía

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado un nuevo y más riguroso examen de naturalización que entrará en vigencia el próximo año.

Este cambio representa un desafío considerable para miles de inmigrantes que aspiran a la ciudadanía.

Las nuevas reglas, que modifican el número de preguntas y el puntaje de aprobación, buscan reforzar el proceso de naturalización y asegurar que los nuevos ciudadanos conozcan la historia y el gobierno del país.

“La ciudadanía estadounidense es la más sagrada del mundo. Al garantizar que solo aquellos extranjeros que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, incluyendo la capacidad de leer, escribir y hablar inglés, y comprender el gobierno y la educación cívica de Estados Unidos, puedan naturalizarse, el pueblo estadounidense puede tener la seguridad de que quienes se unan a nosotros como conciudadanos se integrarán plenamente y contribuirán a la grandeza de Estados Unidos”, aseguró el portavoz del USCIS, Matthew Tragesser.

Más preguntas y mayor dificultad

El cambio más importante se enfoca en el aumento de la dificultad del examen. Ahora, los solicitantes deben estudiar un total de 128 preguntas, en lugar de las 100 anteriores.

Durante la entrevista, el oficial de USCIS hará 20 preguntas de esa lista, en comparación con las 10 que se hacían antes.

Para aprobar, los solicitantes necesitan responder correctamente 12 de las 20 preguntas, lo que representa un aumento significativo respecto a las 6 respuestas correctas que se requerían anteriormente.

¿Cuándo entra en vigencia el nuevo examen para obtener la ciudadanía estadounidense?

Los nuevos requisitos aplican a todos los solicitantes que presenten su Formulario N-400 (Solicitud de Naturalización) a partir del 17 de octubre de 2025.

Quienes ya habían presentado su solicitud antes de esta fecha serán evaluados con el examen de 2008. Esta medida da a los futuros inmigrantes tiempo para prepararse y estudiar el material actualizado.

¿Todavía aplican excepciones?

USCIS tiene una excepción para ciertos grupos. Las personas de 65 años o más que han sido residentes permanentes legales durante al menos 20 años (conocida como la regla "65/20") continuarán tomando una versión simplificada del examen.

Para ellos, la prueba consiste en 10 preguntas de un conjunto especial de 20, y solo necesitan responder correctamente 6 para aprobar.

Este ajuste reconoce las posibles dificultades que pueden enfrentar los solicitantes de mayor edad, al mismo tiempo que promueve la integridad del proceso de naturalización para todos.

