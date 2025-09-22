¿Cómo presentar un reclamo de compensación para trabajadores en Nueva York? Descubre el paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

Si has sufrido una lesión o enfermedad en tu trabajo, el sistema de Compensación para Trabajadores del Estado de Nueva York está aquí para ayudarte.

Este sistema te brinda beneficios médicos y de salario, sin importar quién fue el responsable del incidente. Es crucial que actúes con rapidez y sigas los pasos adecuados para asegurarte de que tu reclamo tenga éxito.

¿Cuál es el procedimiento para presentar un reclamo de compensación para trabajadores en Nueva York?

El primer paso es notificar a tu empleador sobre la lesión o enfermedad. Debes hacerlo por escrito y tienes 30 días después del incidente.

Si tu lesión no fue causada por un evento específico, sino que se desarrolló con el tiempo, tienes 30 días para reportarla desde que te diste cuenta de que es relacionada con tu trabajo.

También es crucial que busques atención médica de inmediato. El médico debe ser un profesional autorizado por la Junta de Compensación para Trabajadores de Nueva York.

Es importante que el médico sepa que tu lesión es relacionada con tu trabajo. El médico llena el Formulario C-4 y lo envía a la Junta y a tu empleador.

Presentar el reclamo oficial

Para presentar tu reclamo, tienes dos años desde la fecha de la lesión o enfermedad.

La forma más fácil de hacerlo es en línea. Llenas el Formulario C-3 que está disponible en el sitio web de la Junta de Compensación para Trabajadores. Para empezar, crea una cuenta de "Mi WCB" en la página principal de la Junta.

Luego, entra a la sección de reclamos y sigue las instrucciones para enviar el Formulario C-3. También puedes enviar el formulario por correo.

Una vez que envías el formulario, la Junta te asigna un número de caso. Tanto el empleador como su aseguradora reciben una copia de tu reclamo, y el médico se encarga de enviar su reporte.

La aseguradora tiene un plazo de 18 días para decidir si acepta tu reclamo. Si lo aprueban, comenzarán a pagarte los beneficios. En caso de que lo rechacen, recibirás una notificación de la Junta que te explicará el motivo.

Si tu reclamo es denegado, tienes el derecho de solicitar una audiencia. Un juez de la Junta revisará tu caso y tomará una decisión.

Aunque es un proceso detallado, si sigues estos pasos y tienes toda la documentación necesaria, podrás navegar el sistema con éxito.

Para más información, visita la página web oficial del estado de Nueva York.

