Inameh alerta sobre la onda tropical N.°38 en Venezuela: ¿Cuál es el pronóstico?

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) alertó este 23 de septiembre sobre el paso de la onda tropical N.°38 en Venezuela.

En tal sentido, el Inameh prevé en la mañana escasa nubosidad sin precipitaciones en buena parte del país.

No obstante, se esperan áreas nubladas con lluvias o lloviznas al norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, este de Miranda, La Guaira, Falcón, los Andes y Zulia.

Además, en su pronóstico general aprecia cielo con escasa nubosidad en la mayor parte del territorio nacional; sin embargo, se mantienen algunas áreas nubladas con presencia de células convectivas asociadas a lluvias o chubascos y actividad eléctrica en el suroeste de Bolívar, Amazonas, norte de Táchira y Zulia.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima para la tarde y noche aumento de la cobertura nubosa, acompañada de precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica.

De acuerdo con el Inameh, especialmente en partes de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Sucre, Región Central, Cojedes, Llanos Occidentales, Yaracuy, Lara, Andes y Zulia; el resto del país prevalecerá cielo de parcial a despejado.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube