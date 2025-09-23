Bancos

BNC realizará jornada para cambios de tarjetas de débito: fecha y horario

El Banco BNC anunció que estará reemplazando su tarjeta de débito maestro por la nueva BNC MasterCard Debit que cuenta con tecnología Contactless y PIN para hacer transacciones en puntos de venta.

Clientes que aun tengan la tarjeta del BOD también podrán cambiarlas durante esta jornada que se realizará en todas las agencias del BNC del país.

FECHA: sábado 27 de septiembre

HORARIO: 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

ÚNICO REQUISITO: Cédula laminada

El cambio no tiene costo alguno.

Beneficios de la BNC MasterCard Debit

  • Pago sin contacto (Tecnología Contactless)*.
  • Manejo de fondos desde  todas tus Cuentas BNC, dentro del territorio nacional. Cambiando  tus preferencias las veces que desees, a través de la Multiplataforma BNC APP y BNCNET.
  • Compras en Línea en Comercios Nacionales.
  • Consulta de saldos y movimientos por la banca digital BNC APP y BNCNET.
  • Retiro de Cajeros y pagos en Puntos de Venta a nivel nacional.
  • Mastercard Global Services.
  • Respaldo, calidad de servicio y atención personalizada en nuestras agencias y taquillas, ubicadas en todo el Territorio Nacional.

