Pensión IVSS: lista de bancos que ya liberan el pago este 22 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Tal y como ya lo había adelantado el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), este 22 de septiembre, los bancos públicos y privados comenzaron a acreditar en las cuentas de los pensionados el pago de la pensión correspondiente al mes de octubre.

MONTO: Bs 130

Entidades bancarias como Banco de Venezuela, Banco Digital de los trabajadores, Mercantil, BFC, Banesco, Bancaribe, BNC, BBVA Provincial, Tesoro, Banca Amiga, 100% Banco, entre otros comenzaron a liberar el pago.

Pago del Ingreso por Guerra Económica en las próximas horas

En el transcurso del día se espera que la Plataforma Patria active el pago del ingreso Contra la Guerra Económica para los pensionados por un monto estimado de 7.800,00 Bs.

Pasos para saber si eres beneficiario del IVSS

Los adultos mayores interesados en recibir el beneficio pueden consultar si son pensionados del IVSS de la siguiente manera:

Deben ingresar al portal web del IVSS en www.ivss.gov.ve.

Buscar la sección correspondiente a consulta.

Seleccionar la opción de cuenta individual y llenar los datos solicitados.

También se puede acceder directamente a la página de nuevos pensionados a través del enlace nuevospensionados.ivss.gob.ve.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este enlace puede presentar problemas con cierta frecuencia.

Para realizar una consulta el usuario debe proporcionar su número de cédula y fecha de nacimiento.

Tras ingresar los datos, el sistema mostrará si se ha asignado una pensión.

Es recomendable que los usuarios verifiquen regularmente el sitio web del IVSS para obtener actualizaciones sobre el proceso y cualquier cambio en los requisitos o procedimientos.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube