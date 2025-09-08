Cuenta para pensionados en Banesco: conozca sus requisitos y beneficios

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta para pensionados de Banesco, es un producto financiero destinado a personas naturales pensionadas del IVSS, de fácil manejo y que genera intereses calculados sobre saldos diarios.

Requisitos para abrir una Cuenta de Pensionados

Ser pensionado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales – IVSS Presentar la cédula laminada legible

Una vez que recibas la notificación de tener una Cuenta de Ahorro Pensionado pendiente por formalizar, debes dirigirte a cualquier de nuestras agencias Banesco a nivel nacional y presentar la cédula laminada vigente.

Beneficios de tener una cuenta de pensionados en Banesco

Podrás realizar depósitos en efectivo.

Permite realizar transferencias a través de BanescOnline, mismo titular y a terceros en otros bancos.

Podrás enviar y recibir pagos a través de PagoMóvil.

Recibir y enviar pagos en línea o enviar dinero a terceros en Banesco y otros bancos desde BanescOnline en una computadora de escritorio o laptop.

Permite retirar efectivo a través de los Cajeros Automáticos.

Permite realizar compras por puntos de ventas Banesco y de otros Bancos.

Exonerada de cargos de mantenimiento y el cobro de comisiones bancarias.

Es un producto financiero amparado por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE).

Pago movil pensionados Banesco

Banesco Banco Universal, habilitó la opción de Pago Móvil para clientes pensionados a través de BanescoMóvil.

Los usuarios pueden recibir pagos en línea o enviar dinero a terceros de forma inmediata y segura, independientemente del día y horario bancario.

Para enviar pagos a través de BanescoMóvil, la persona debe estar afiliada al servicio Banesco Pago Móvil (el cual se realiza desde BanescOnline).

Tener activo el registro del dispositivo móvil a utilizar, descargar la aplicación BanescoMóvil desde la tienda de su celular (Play Store para Android y App Store para iOS).

Contar con las credenciales de BanescOnline (usuario y clave), ya que son las mismas para poder ingresar al App BanescoMóvil.

El Pago Móvil a través de BanescoMóvil es rápido, cómodo y seguro. Los clientes pueden hacer y recibir pagos instantáneos de usuarios en Banesco y de otros bancos.

¿Cómo realizar un Pago Móvil desde BanescoMóvil?

1. Ingresa a la App de BanescoMóvil, haz clic en la opción “Pago Móvil” y luego en “Enviar Pago”.

2. Escribe los datos del beneficiario y el monto a pagar. Presiona “Aceptar”.

3. Verifica los datos y confirma el pago. Luego, pulsa “Confirmar”.

4. Revisa en la pantalla el recibo con el resultado de la operación y finaliza marcando “Aceptar”.

Si el cliente desea guardar el recibo, solo tiene que hacer clic en “Descargar”.

Banesco Pago Móvil está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana desde BanescOnline y BanescoMóvil.



Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube