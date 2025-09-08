Dinero

Cuenta para pensionados en Banesco: conozca sus requisitos y beneficios

La cuenta está exonerada de cargos de mantenimiento y el cobro de comisiones 

Por Yasmely Saltos
Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 11:14 pm
La cuenta para pensionados de Banesco, es un producto financiero destinado a personas naturales pensionadas del IVSS, de fácil manejo y que genera intereses calculados sobre saldos diarios.

Requisitos para abrir una Cuenta de Pensionados

  1. Ser pensionado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales – IVSS

  2. Presentar la cédula laminada legible

Una vez que recibas la notificación de tener una Cuenta de Ahorro Pensionado pendiente por formalizar, debes dirigirte a cualquier de nuestras agencias Banesco a nivel nacional y presentar la cédula laminada vigente.

Beneficios de tener una cuenta de pensionados en Banesco

  • Podrás realizar depósitos en efectivo.
  • Permite realizar transferencias a través de BanescOnline, mismo titular y a terceros en otros bancos.
  • Podrás enviar y recibir pagos a través de PagoMóvil.
  • Recibir y enviar pagos en línea o enviar dinero a terceros en Banesco y otros bancos desde BanescOnline en una computadora de escritorio o laptop.
  • Permite retirar efectivo a través de los Cajeros Automáticos.
  • Permite realizar compras por puntos de ventas Banesco y de otros Bancos.
  • Exonerada de cargos de mantenimiento y el cobro de comisiones bancarias.
  • Es un producto financiero amparado por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE).

Pago movil pensionados Banesco 

Banesco Banco Universal, habilitó la opción de Pago Móvil para clientes pensionados a través de BanescoMóvil.

Los usuarios pueden recibir pagos en línea o enviar dinero a terceros de forma inmediata y segura, independientemente del día y horario bancario.

Para enviar pagos a través de BanescoMóvil, la persona debe estar afiliada al servicio Banesco Pago Móvil (el cual se realiza desde BanescOnline).

Tener activo el registro del dispositivo móvil a utilizar, descargar la aplicación BanescoMóvil desde la tienda de su celular (Play Store para Android y App Store para iOS).

Contar con las credenciales de BanescOnline (usuario y clave), ya que son las mismas para poder ingresar al App BanescoMóvil.

El Pago Móvil a través de BanescoMóvil es rápido, cómodo y seguro. Los clientes pueden hacer y recibir pagos instantáneos de usuarios en Banesco y de otros bancos.

¿Cómo realizar un Pago Móvil desde BanescoMóvil?

1. Ingresa a la App de BanescoMóvil, haz clic en la opción “Pago Móvil” y luego en “Enviar Pago”.

2. Escribe los datos del beneficiario y el monto a pagar. Presiona “Aceptar”.

3. Verifica los datos y confirma el pago. Luego, pulsa “Confirmar”.

4. Revisa en la pantalla el recibo con el resultado de la operación y finaliza marcando “Aceptar”.

Si el cliente desea guardar el recibo, solo tiene que hacer clic en “Descargar”.

Banesco Pago Móvil está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana desde BanescOnline y BanescoMóvil.
 

 

