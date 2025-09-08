Cuenta para pensionados en Banesco: conozca sus requisitos y beneficios

La cuenta para pensionados de Banesco, es un producto financiero destinado a personas naturales pensionadas del IVSS, de fácil manejo y que genera intereses calculados sobre saldos diarios.
Requisitos para abrir una Cuenta de Pensionados
-
Ser pensionado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales – IVSS
-
Presentar la cédula laminada legible
Una vez que recibas la notificación de tener una Cuenta de Ahorro Pensionado pendiente por formalizar, debes dirigirte a cualquier de nuestras agencias Banesco a nivel nacional y presentar la cédula laminada vigente.
Beneficios de tener una cuenta de pensionados en Banesco
- Podrás realizar depósitos en efectivo.
- Permite realizar transferencias a través de BanescOnline, mismo titular y a terceros en otros bancos.
- Podrás enviar y recibir pagos a través de PagoMóvil.
- Recibir y enviar pagos en línea o enviar dinero a terceros en Banesco y otros bancos desde BanescOnline en una computadora de escritorio o laptop.
- Permite retirar efectivo a través de los Cajeros Automáticos.
- Permite realizar compras por puntos de ventas Banesco y de otros Bancos.
- Exonerada de cargos de mantenimiento y el cobro de comisiones bancarias.
- Es un producto financiero amparado por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE).
Pago movil pensionados Banesco
Banesco Banco Universal, habilitó la opción de Pago Móvil para clientes pensionados a través de BanescoMóvil.
Los usuarios pueden recibir pagos en línea o enviar dinero a terceros de forma inmediata y segura, independientemente del día y horario bancario.
Para enviar pagos a través de BanescoMóvil, la persona debe estar afiliada al servicio Banesco Pago Móvil (el cual se realiza desde BanescOnline).
Tener activo el registro del dispositivo móvil a utilizar, descargar la aplicación BanescoMóvil desde la tienda de su celular (Play Store para Android y App Store para iOS).
Contar con las credenciales de BanescOnline (usuario y clave), ya que son las mismas para poder ingresar al App BanescoMóvil.
El Pago Móvil a través de BanescoMóvil es rápido, cómodo y seguro. Los clientes pueden hacer y recibir pagos instantáneos de usuarios en Banesco y de otros bancos.
¿Cómo realizar un Pago Móvil desde BanescoMóvil?
1. Ingresa a la App de BanescoMóvil, haz clic en la opción “Pago Móvil” y luego en “Enviar Pago”.
2. Escribe los datos del beneficiario y el monto a pagar. Presiona “Aceptar”.
3. Verifica los datos y confirma el pago. Luego, pulsa “Confirmar”.
4. Revisa en la pantalla el recibo con el resultado de la operación y finaliza marcando “Aceptar”.
Si el cliente desea guardar el recibo, solo tiene que hacer clic en “Descargar”.
Banesco Pago Móvil está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana desde BanescOnline y BanescoMóvil.
