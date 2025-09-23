Los astronómicos ingresos que genera Cashea este 2025: representa el 90% del consumo a crédito

Suscríbete a nuestros canales

Cashea, aplicación número uno en Venezuela de compras por cuotas, sigue dejando números sorprendentes gracias a sus fieles ocho millones 600 mil usuarios en 25 ciudades. Esto significa que el 43% de la población adulta del país ha utilizado la app.

En una reciente entrevista con el medio La Nación, Pedro Vallenilla, CEO de Cashea, detalló que, la plataforma genera 3600 transacciones por hora, con un ticket promedio de compra por $80.

Vallenilla, indicó que Cashea proyecta operaciones por más de 4.200 millones de dólares al cierre de 2025, y conseguirá facturar 200 millones de dólares.

"Hoy Cashea se convirtió casi en el reemplazo de la tarjeta de crédito. Procesa 1,7 créditos por segundo y casi el 3,5% del PBI de Venezuela pasa por ahí. Contamos con más de 8,5 millones de usuarios y estamos presentes en más de 20.000 puntos de venta en 25 ciudades del país”, señaló.

En ese sentido, consideró que en la actualidad concentran más de 90% del crédito al consumo dentro del país y esto significa una concentración de transacciones financiadas por valor de unos 4.000 millones de dólares al año.

El venezolano es buena paga

En cuanto a la morosidad, Vallenilla ha informado que sigue en 1%, demostrando que el venezolano es responsable a la hora de pagar.

"Tenemos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena para reconstruir un país que vive una economía que se deterioró en un 80%. Creemos que en los próximos 10 o 15 años, Venezuela será un lugar de inversión muy interesante, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo”, sentenció Vallenilla.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube