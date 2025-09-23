Artistas colombianos asesinados en ciudad de México: ¿Quiénes eran B-King y Regio Clown?

Suscríbete a nuestros canales

Tras el hallazgo de los cuerpos desmembrados de los artistas colombianos Regio Clown y B-King en la Ciudad de México, las autoridades mexicanas iniciaron una investigación, para esclarecer los motivos del crimen y conocer quiénes serían los responsables.

De acuerdo con los reportes del caso, los jóvenes habían sido amarrados de pies y manos, torturados y desmembrados. Se presume un posible vínculo del crimen organizado con el macabro asesinato.

Los colombianos fueron localizados sin vida tras seis días de que desaparecieran en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el hallazgo de dos cuerpos con las características de los artistas colombianos.

Asimismo, se pudo conocer que los familiares de Bayron Sánchez Salazar, “B-King”, lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la Fiscalía, en San Pedro Barrientos.

Desde el pasado 18 de septiembre, la entidad emitió fichas de búsqueda para ambos, en las que se detalló que se les vio por última vez el martes 16, cuando salieron rumbo al gimnasio en la colonia Polanco.

Medios de comunicación indicaron que, ese mismo día, los artistas participaron en un concierto como parte de una serie de actividades para publicitar su música.

¿Quiénes eran Regio Clown y B-King?

Jorge Luis Herrera, de 35 años de edad y conocido profesionalmente como Regio Clown, era originario del Valle del Cauca, en Colombia.

Herrera era DJ y productor musical; además, se describía a sí mismo como “empresario y coach”, en la biografía de su cuenta de Instagram, informó Univisión.

La última publicación que realizó muestra varias imágenes en las que posaba. “Vivimos en un mundo lleno de diversidad: de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir”, escribió.

Por su parte, Bayron Sánchez, conocido como B-King, era cantante urbano. El joven nació en el distrito de Santander y creció en Medellín.

Era el intérprete de canciones como “Destino”, “Qué rico besarnos”, “Me necesitas” y “Made in Cali”.

Sánchez mantenía una relación con la DJ Marcela Reyes.

El pasado lunes, 15 de septiembre, B-King publicó una nota en la cual se leía el enunciado: “Muchas gracias, mi México lindo y querido”.

Presidente de Colombia condena el homicidio de los artistas

Ante la conmoción por el homicidio de Regio Clown y B-King, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su pesar.

“Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la ‘estúpida’ política miliar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina”, publicó Petro en X.

“Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, manifestó.

Músico venezolano desaparecido en el Estado de México

Días antes del hallazgo de los cuerpos de Regio Clown y B-King, se reportó la desaparición del joven venezolano Tayron Gamboa, en el Estado de México.

La Comisión Nacional de Búsqueda informó que el joven, de 27 años de edad y originario de Caracas, está desaparecido desde el pasado 19 de septiembre.

Tayron Paredes Gamboa fue visto por última vez en el municipio Huehuetoca, cerca de las 4:00 de la tarde del 19 de septiembre, publicó la página de Facebook “Compartir Para Salvar”.

La publicación detalló que el joven salió para entregar un pedido; sin embargo, no regresó. Además, se habría quedado sin señal en su celular.

La ficha de la Comisión Nacional de Búsqueda describe que el venezolano tiene tatuajes en el antebrazo lado izquierdo y otro en el pecho, también del lado izquierdo.

En el momento de su desaparición, el venezolano vestía con una franela negra y un pantalón café con tenis grises, además, viajaba en su motocicleta.

Tayron Paredes Gamboa se desempeñaba como DJ.

Se desconoce si el caso del venezolano está relacionado con actividades del crimen organizado.

