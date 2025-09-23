Revelan nuevos cargos contra Jessica Mauthe: confiesa su responsabilidad en la muerte de cuatro bebés recién nacidos

Suscríbete a nuestros canales

Tras la conmoción por el caso de Jessica Marie Mauthe, una ciudadana del estado de Pensilvania (EEUU), quien resultó detenida luego del hallazgo de cuatro cadáveres de bebés en su casa, autoridades revelaron los cargos que enfrenta la mujer.

Mauthe, de 39 años de edad y residente del condado de Armstrong, está acusada de homicidio criminal y otros ocho cargos, por lo que permanece detenida sin derecho a fianza en la Cárcel del Condado de Armstrong, informó la Policía Estatal de Pensilvania (PSP).

La investigación comenzó el pasado 13 de septiembre, cuando agentes de la Unidad de Investigación Criminal de Kittanning y autoridades locales acudieron a su residencia, tras recibir un aviso del casero, quien descubrió los cuerpos cuando buscaba la causa de un olor fétido.

El propietario de la casa descubrió los cadáveres tras desalojar a Mauthe, reseñó Univisión.

Nuevos cargos por asesinato de sus bebés

En el lugar, los investigadores hallaron los restos de cuatro bebés humanos, los cuales estaban distribuidos entre una habitación y el ático de la casa.

Los cuerpos fueron trasladados a la Oficina del Forense del Condado de Indiana, donde se realizaron las autopsias correspondientes.

Las autoridades confirmaron que los cargos originales contra Mauthe se reafirmaron, para presentar nuevas acusaciones más severas.

El juez de distrito J. Gary Decomo negó la libertad bajo fianza tras revisar los nuevos cargos, que incluyen:

Un cargo de homicidio criminal (Código Penal de Pensilvania 2501(a))

Un cargo de homicidio involuntario (2504(a))

Cuatro cargos de ocultación de la muerte de un menor (4303(a))

Cuatro cargos de abuso de cadáver (5510)

La investigación por este aberrante crimen sigue en marcha y es dirigida por el agente Justin Simons de la Policía Estatal de Pensilvania, en coordinación con la Fiscalía del Condado de Armstrong, el Departamento de Policía del Municipio de South Buffalo, y la Oficina del Forense del Condado de Armstrong.

La audiencia preliminar de Jessica Mauthe está programada para el próximo 30 de septiembre de 2025.

Confiesa crímenes contra sus hijos recién nacidos

Durante el interrogatorio de las autoridades, la acusada aceptó que los recién nacidos eran de ella y confesó que cada vez que daba a luz, envolvía a los bebés en toallas, los metía en bolsas y escondía sus cuerpos.

Declaró que dio a luz a su primer bebé hace aproximadamente un año en el baño. Estaba sentada en el inodoro, donde dejó al infante por “durante varios minutos", dijo que "podía oírlo hacer ruidos”.

Después sacó al bebé del inodoro y lo envolvió en toallas “hasta que dejó de hacer ruidos”, para luego guardarlo en el armario.

En cuanto al segundo y tercer bebé, reveló que, cuando nacieron, los envolvió en toallas, los metió en bolsas y los escondió.

