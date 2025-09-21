Un desalojo deja al descubierto el crimen que cometió una mujer contra tres bebés

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades del condado de Armstrong, en Pensilvania, Estados Unidos (EEUU), detuvieron a Jessica Mauthe, de 39 años, luego de que se descubriera a tres bebés recién nacidos muertos en la vivienda que habitaba.

De acuerdo con El Diario NY, el propietario de la casa descubrió los restos de los infantes luego de que la desalojara.

La investigación inició el 13 de septiembre, cuando el propietario estaba haciendo limpieza en todo el lugar, el cual se encontraba en pésimas condiciones, tras el desalojó de Mauthe.

La persona percibió un mal olor que lo llevó a encontrar el cuerpo de un bebé en una bolsa de basura dentro de un armario y de inmediato habló a las autoridades, quienes una vez en el lugar, iniciaron una búsqueda por todo el domicilio y descubrieron los restos de dos bebés más dentro de bolsas de basura en un ático.

Los restos de los infantes fueron trasladados al médico forense del condado.

Las autoridades localizaron a Mauthe, quien en el interrogatorio aceptó que los recién nacidos eran de ella y confesó que cada vez que daba a luz, envolvía a los bebés en toallas, los metía en bolsas y escondía sus cuerpos.

Detalles del crimen

La mujer declaró que dio a luz a su primer bebé hace aproximadamente un año en el baño, sentada en el inodoro donde dejó al infante por “durante varios minutos y que podía oírlo hacer ruidos”.

Después sacó al bebé del inodoro y lo envolvió en toallas “hasta que dejó de hacer ruidos”, para luego guardarlo en el armario.

Mientras que el segundo y tercer bebé cuando nacieron los envolvió en toallas, los metía en bolsas y los escondía.

Jessica Mauthe enfrenta cargos de homicidio criminal y abuso de cadáver.