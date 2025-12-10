K-pop School Venezuela: la academia de baile que te enseña el Dance cover de los Idols

Suscríbete a nuestros canales

La Embajada de la República de Corea, la Academia Coreana de Venezuela (ACV) y la Asociación Venezolana de la Cultura Coreana (AVCC) son promotores fundamentales de este intercambio cultural.

El K-pop y la cultura coreana tienen una fuerte presencia en Venezuela, especialmente en la capital, con eventos anuales masivos como el Festival de Cultura Coreana y K-Pop Concert.

La K-pop School Venezuela ubicada en Sabana Grande, es una institución que enseña coreografías del k-pop. Lo que transforma la energía del fan en una disciplina que va más allá de bailar por diversión.

Academia de baile coreana

De la mano de las coreógrafas Andrea Jurado, Krisangel González y Airam Benítez, la academia busca de “elevar el crecimiento que cada uno de los bailarines lleva por dentro”.

A pesar de que la academia se basa en enseñar coreografías de K-pop, también “hacemos coreografías de otros géneros de la música, así como también les enseñamos datos del kpop para que la danza sea su manera de expresarse”, explica González.

Las clases son de lunes a sábado a las 4:00 pm, “Yo doy clases solo los lunes y mis clases duran aproximadamente una hora u hora y media, recibo entre 18-20 alumnos”, comenta la profesora Airam.

El Dance cover es una técnica que precisa disciplina y un alto nivel de rendimiento que exige sincronización de grupos famosos como BTS, Blackpink, Katseye, entre otros.

De esta forma, la K-pop school consolida el legado del país como la cuna del Hallyu en la región.

Hallyu en Latinoamérica

El término hallyu fue acuñado por los medios de comunicación chinos, al final de los años 90, para referirse al ascenso de la cultura pop coreana en su país.

Eso mismo viene ocurriendo en Venezuela tras la popularización de los k-dramas y el k-pop.

Pero no solo sus artistas se han colocado en el mercado internacional, sino que marcas de tecnología como Samsung, LG se han posicionado en el gusto del público.

Venezuela se posicionó como uno de los pioneros en la adopción temprana de esta cultura con fandoms que mantuvieron la llama viva desde la década de los 2010.

