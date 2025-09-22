Detenido tras engañar con alquiler de habitaciones: estafaba a estudiantes de medicina y deportistas

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre que engañó a varias personas con alquiler de habitaciones quedó detenido tras labores de inteligencia.

El aprehendido está identificado como Emilio Jose Campos Chirinos, de 31 años de edad.

Detenido tras engañar con alquiler de habitaciones

El arresto lo efectuaron agentes de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de Polifalcón.

Campos Chirinos, estaba señalado por su participación activa en una serie de estafas que afectaron de forma directa a estudiantes del área de la salud y representantes de una delegación deportiva infantil del estado Yaracuy.



De acuerdo con las investigaciones realizadas, el modus operandi consistía en ofrecer alquileres de apartamentos mediante fotografías falsas y presumía estar interesado en vender dólares con ofertas atractivas.



Una vez que las víctimas realizaban los pagos iniciales, el estafador ideaba una serie de excusas para retrasar la entrega de las llaves y la devolución de las divisas en físico.



Entre las justificaciones utilizadas se encontraron: la supuesta falta de desocupación de las habitaciones, enfermedades graves de sus padres y, finalmente, el fallecimiento de los mismos, para lo cual solicitaba fondos adicionales destinados a gastos funerarios.



Sin embargo, las indagatorias confirmaron que dichas historias eran completamente falsas. Se verificó que la madre del imputado goza de excelente salud y que su padre falleció hace varios años, lo que demuestra la premeditación y el engaño continuado.



Múltiples víctimas y denuncias



Las principales víctimas eran estudiantes de medicina y enfermería, quienes buscaban vivienda para continuar sus estudios.

Asimismo, fueron afectados representantes de la delegación de niños deportistas del estado Yaracuy, quienes requerían alojamiento durante los eventos.



Tras su captura, y al ser verificado por el Siipol, se encuentra solicitado por el tribunal primero de control por el delito de estafa.

