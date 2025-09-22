Valiente acción de un hombre termina en tragedia: quedó atrapado por la corriente del río Caroní tras rescatar a dos niños

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 45 años de edad murió al realizar un acto de valentía, mientras intentaba rescatar a dos menores de edad, quienes se ahogaban en el río Caroní.

La tragedia se registró cerca de la terminal de Ferrys y Chalanas, parroquia Simón Bolívar de San Félix, estado Bolívar, en un área donde frecuentemente se reúnen bañistas y personas que trabajan en la ribera.

De acuerdo con los reportes de la Policía de los Espacios Acuáticos, el hombre, identificado como Alexander De Jesús Idrogo, de 45 años de edad, se percató de que dos niños estaban en peligro de ahogarse.

Saltó al agua para salvar a los niños

Fue entonces cuando, sin dudarlo, se lanzó al agua para ayudarlos y logró ponerlos a salvo en la orilla.

Sin embargo, en su intento por regresar a tierra, quedó atrapado por la corriente y desapareció bajo el agua, informó Nueva Prensa Digital.

Inmediatamente, familiares y testigos llamaron a la Guardia Nacional Bolivariana, cuyos funcionarios, en conjunto con los agentes especializados en rescate acuático, iniciaron una búsqueda de alto riesgo en el sector.

Tras varias horas de trabajo, lograron encontrar el cuerpo sin vida de Idrogo en una zona con fuertes corrientes.

El rescate y la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad permitieron salvar la vida de los menores, aunque, lamentablemente no se pudo evitar el fallecimiento del héroe anónimo del río Caroní.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se hizo presente para iniciar las averiguaciones correspondientes.

Muertes en el río Caroní

Este tipo de incidentes no so nfrecuentes en el río Caroní; sin embargo, las autoridades se mantienen alertas para atender y prevennir cualquier posible tragedia.

A principios de este año, tres personas fallecieron en el afliente en incidentes aislados. El primero de ellos se presentó en el mes de enero; en esa ocasión, la víctima fue una adolescente de 16 años de edad.

De acuerdo con el informe de la tragedia, la joven faltó a clases y decidió irse al río, en sector Sabana de Piedra, con otros compañeros.



La menor de edad quedó identificada como Dana Valezka Narváez Barreto, residente de San Félix. Su progenitora, Adriana Carolina Barreto, se preocupó cuando su hija no regresó a su casa. Posteriormente, uno de los compañeros de la muchacha le informó que su hija se había ahogado.

Días después, un joven de 23 años, identificado como Anthony, murió ahogado, cuando compartía con otros dos amigos. Algunos jóvenes se lanzaron a las aguas y, luego de varias horas, localizaron el cadáver.

Asimismo, un hombre identificado como Julio Véliz también murió en el río, cuando compartía con sus allegados en el balneario ULA ULA.

Comisiones de Bomberos Municipales, Protección Civil, y del Grupo de Rescate Acuático URAMAC atendieron el caso y hallaron el cuerpo sin vida del muchacho.

