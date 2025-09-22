Militares arrestan a venezolanos en operativo: estaban indocumentados

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, un grupo de venezolanos y peruanos quedó detenido por el Ejército de Ecuador.

Según el reporte oficial, se trata de al menos 30 extranjeros que fueron intervenidos durante una operación contra la minería ilegal.

La operación se llevó a cabo en el municipio Camilo Ponce Enríquez, de la provincia andina de Azuay.

El procedimiento estuvo a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) en el sector de Muyuyacu.

Militares arrestan a venezolanos en operativo

Durante el procedimiento también fueron capturados tres ecuatorianos y dos menores de edad que se entregaron a sus familias.

Durante la intervención se decomisó importante material bélico y minero:

• Una carabina marca Mossberg.

• Un extensor de arma marca Roni.

• Un cartucho calibre 5.56 mm.

• 22 cartuchos calibre .32.

• 22 cartuchos calibre 12.

• 10 artefactos explosivos improvisados.

• 400 explosivos Riodin.

• 98 explosivos marca Emuldor.

• 1414 cápsulas ordinarias.

• 20 galones de diésel.

• 2300 metros de mecha lenta.

• 138 sacos de material aurífero.

• 17 sacos de nitrato de amonio.



Los detenidos no tenían sus documentos de identificación al momento de la incursión militar, señaló la institución.



Las personas aprehendidas y las evidencias encontradas fueron entregadas a las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes, revelaron autoridades.

