Prisión preventiva para dos venezolanos: implicados en el sicariato de un transportista

El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Agustino en Lima Este obtuvo prisión preventiva contra Antony José Guevara y Luis Miguel López Guerrero, ciudadanos venezolanos señalados por homicidio de un conductor de transporte público.

El crimen ocurrió el miércoles 27 de agosto de 2025 en la avenida Ferrocarril, en el límite de los distritos de El Agustino y Santa Anita, cuando uno de los implicados se hizo pasar por pasajero para abordar una cúster y disparó varias veces por la espalda a Humberto Yépez, conductor, quien falleció de manera instantánea.

Prisión preventiva para dos venezolanos

Antony José Guevara y Luis Miguel López Guerrero obtuvieron 18 meses de prisión preventiva y enfrentan los delitos de homicidio calificado y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Tras la intervención policial, los imputados fueron detenidos y puestos a disposición de la División de Homicidios – Divinhom de la Policía Nacional.



En la audiencia de requerimiento, el despacho fiscal presentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los detenidos como coautores de los delitos imputados, entre ellos el acta de intervención policial, las pericias criminalísticas y los testimonios recabados en el marco de las diligencias preliminares.



Con estos elementos, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de El Agustino declaró fundado el requerimiento fiscal e impuso la medida de coerción personal.

