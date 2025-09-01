Imputan a venezolanos por el homicidio de un transportista: investigación revela cómo cometieron el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Dos hombres venezolanos enfrentan cargos por su presunta participación en el homicidio de un conductor de transporte público, quien fue atacado a tiros.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Agustino (Perú) inició una investigación preliminar contra los presuntos agresores, quienes quedaron identificados por las iniciales A. J. G. S., de 28 años de edad; y L. M. L. G., de 27 años.

Ambos están acusados por la muerte del chofer de transporte público Humberto Yépez, en la zona de La Riel, límite entre El Agustino y Santa Anita, publicó Panamericana.

Según la fiscal provincial Clara Díaz Reyes, uno de los detenidos, quien se movilizaba como pasajero en la unidad de transporte de la víctima, le disparó por la espalda a Yépez.

Posteriormente, el homicida huyó con su cómplice. Sin embargo, ambos resultaron detenidos por las autoridades, poco después de cometer el crimen.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, los dos involucrados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional.

Por su vinculación con el caso, la fiscalía les imputó los presuntos delitos de homicidio calificado y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Autoridades avanzan con las investigaciones

La División de Homicidios de la Policía Nacional realizó el levantamiento del cadáver, la inspección en el lugar de los hechos y la recolección de indicios vinculados al ataque, por disposición del despacho fiscal.

También se ordenó que los funcionarios recabaran las declaraciones de los detenidos y efectivos policiales intervinientes, así como pericias de absorción atómica, balística forense y dactiloscópica.

Entre las diligencias urgentes se incluye la visualización del contenido de los teléfonos celulares incautados a los detenidos.

La fiscalía busca determinar las circunstancias exactas del crimen y posibles móviles, mediante el análisis de las evidencias recolectadas y las declaraciones de los implicados.

