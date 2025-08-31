Capturados venezolanos tras intensa persecución: le propinaron múltiples disparos a transportista

Suscríbete a nuestros canales

Dos venezolanos quedaron detenidos tras una intensa persecución, luego de propinarle múltiples impactos de bala a un transportista.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima, también de nacionalidad venezolana, conducía una cúster en el límite de los distritos de El Agustino y Santa Anita en Lima, Perú.

Capturados venezolanos tras intensa persecución

El arresto lo ejecutó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el apoyo de serenos.



La persecución en motocicletas, que se extendió a lo largo de varios kilómetros de la Vía de Evitamiento, terminó con la aprehensión de Antonio José Guevara Sarmiento (28) y Luis Miguel López Guerrero (27), venezolanos con antecedentes policiales.

Al momento de su captura, a la altura del óvalo Derby en Surco, los hampones tenían en su poder una pistola, presuntamente el arma con la que atacaron al chofer de transporte público.



Los delincuentes, durante su huida, propinaron varios disparos contra el personal policial y del Serenazgo, quienes felizmente no resultaron heridos.

Trascendió que las investigaciones revelaron que los detenidos pertenecen a “Los Desa – Antitren”, una supuesta facción de una megabanda transnacional, que opera en Lima norte con extorsiones a empresarios de transporte público y trata de personas.

Los criminales se dedican a colocar a choferes en algunas líneas para controlar directamente el negocio y someter a las víctimas al pago de cupos bajo amenaza de muerte.

