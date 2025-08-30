Sicarios asesinan a transportista venezolano: revelan cuánto les pagaron para cometer el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Dos sicarios resultaron detenidos tras una persecución policial, a pocos minutos de haber asesinado a balazos a un conductor venezolano de transporte público en El Agustino.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y bodycams de los funcionarios policiales que participaron en la operación, indicó Panamericana.

El venezolano murió dentro de su vehículo tras el atentado de los sicarios

El ataque ocurrió cuando el chofer de un minibús fue interceptado por los criminales, quienes le dispararon a quemarropa.

La víctima, un hombre de nacionalidad venezolana, quedó herida dentro de la unidad y murió pocos minutos después, como consecuencia de las heridas que sufrió.

Uno de los detenidos fue identificado como Anthony José Guevara Sarmiento, de nacionalidad venezolana, quien confesó haber recibido 2.000 soles (unos 560 dólares) para ejecutar el crimen.

Según el relato del criminal, disparó al menos cinco veces contra la víctima.

Serían integrantes de una megabanda dedicada a la extorsión y trata de personas

Las investigaciones revelaron que los detenidos pertenecerían a “Los Desa – Antitren”, una supuesta facción de una megabanda transnacional, que opera en Lima norte con extorsiones a empresarios de transporte público y trata de personas.

Según fuentes policiales, los criminales se dedican a colocar a choferes en algunas líneas para controlar directamente el negocio y someter a las víctimas a pago de cupos bajo amenaza de muerte.

