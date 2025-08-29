"Todo esto es un milagro": mujer relata cómo sobrevivió tras ser atacada a tiros por su expareja

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer resultó gravemente herida luego de que su expareja la atacara a tiros con la intención de asesinarla, dentro del apartamento que compartían.

El agresor terminó muerto tras el incidente que se registró en un edificio de apartamentos, reseñó Telemundo.

Tras lo ocurrido, la víctima del ataque, Yudaisy Salgueiro, relató cómo sobrevivió. "Tuve un hemothorax, que eso es sangre en el pulmón", describió la mujer, quien dijo estar viva de milagro.

Su expareja la sorprendió cuando llegaba a casa

"La bala entró por la parte superior del corazón y salió por la espalda", describió desde el hospital donde se encuentra internada.

Salgueiro dijo que ella y el sospechoso, a quien identificó como “Javier”, fueron pareja durante diez años, pero ya llevaban un año separados. Tras su ruptura, el hombre consiguió un apartamento en el cuarto piso del mismo edificio donde ella residía. "No era agresivo, nosotros nunca discutimos", dijo Salgueiro.

Asimismo, contó que cuando ella regresaba de su trabajo el martes, y se disponía a subir a su apartamento, el hombre le disparó.

María Elena, la madre de la víctima, dijo que el sospechoso disparó una sola bala, debido a que se le atascó la pistola. “Parece que no sabía ni andar con el arma, gracias a Dios”, exclamó la lesionada.

Por su parte, su madre dijo que en un momento de distracción del tirador, una vecina rescató a Yudeisy.

"Me mató, llama al 911", fueron las palabras que la mujer dijo a su salvadora, mientras la llevaba hacia su apartamento.

El tirador murió tras enfrentarse a las autoridades

Se pudo conocer que el sospechoso esperaba a su expareja desde hacía unas horas, pues habría llegado a buscarla en el apartamento de sus padres. Rompió el cristal de la ventana del apartamento #317 y entró con el arma, mientras los padres de la víctima miraban televisión.

María Elena, madre de Yudeisy, dijo que forcejeó con el sospechoso y logró encerrarse en su cuarto.

El hombre intento esconderse tras la llegada de la policía, funcionarios lo buscaron en varios apartamentos. Sin embargo, terminó por encerrarse en su vivienda del cuarto piso, donde fue abatido, informó la oficina de la alguacil de Miami-Dade.

“Yo te digo que todo esto ha sido un milagro”, dijo la víctima tras sobrevivir al incidente. La mujer agradeció estar viva y ahora se recupera en el hospital Jackson Memorial.

