Hallan sin vida a adolescente en la vivienda de su suegra: autoridades buscan a su pareja

Parientes y otros allegados de la adolescente exigen una investigación exhaustiva que determine con certeza lo ocurrido

Por Jose Andrade
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 11:34 am

El cuerpo sin vida de una joven de 17 años de edad se localizó en la residencia de su suegra, en un caso que las autoridades investigan por presunta “violencia de género”.

La víctima quedó identificada como Greismar Perozo, cuyo cuerpo se encontró en la casa de su suegra, ubicada en el municipio Esteller del estado Portuguesa, a donde había acudido con su pareja sentimental.

La joven había discutido con su pareja

De acuerdo con la publicación de El Siglo, testigos indicaron que la víctima habría sostenido una acalorada discusión con su pareja sentimental, un joven identificado como “Alejandro”.

Afirmaron que, en el transcurso de la pelea, el sujeto habría agredido físicamente a la adolescente, esa sería la causa de su muerte.

Al día siguiente, el cuerpo sin vida de Greismar se localizó en la habitación que compartía con su pareja. Se pudo conocer que estaba colgada con una sábana, por lo que las autoridades presumen que pudo ser víctima de un ahorcamiento.

Sin embargo, debido a las circunstancias previas de la agresión, la familia y la comunidad sospechan de la participación directa del individuo.

El sospechoso está prófugo

El presunto responsable, “Alejandro”, no se presentó ante las autoridades y actualmente permanece prófugo. Se espera que los organismos policiales competentes inicien una búsqueda exhaustiva para lograr su captura y aclarar los hechos.

Mientras tanto, familiares y amigos de Greismar se unieron para exigir justicia por este violento suceso.

Los parientes y otros allegados de la joven salieron a la calle con consignas y carteles, para exigir una investigación exhaustiva que determine con certeza lo ocurrido.

