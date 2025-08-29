Hombre asesina y descuartiza a su hermana: hallan partes del cuerpo en un horno

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 38 años de edad resultó detenido, como responsable del violento asesinato y descuartizamiento de su hermana.

El presunto agresor, quien fue identificado por las autoridades como Juan José Guerrero Quezada, de 38 años de edad, quedó bajo arresto luego de que las autoridades comprobaran su participación en el crimen.

Los hechos ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima, se trata de la hermana del homicida, identificada como Mildred Guerrero, de 35 años, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

De acuerdo con las autoridades, al cadáver de Mildred "le faltaban los miembros inferiores y recibió múltiples puñaladas", señaló la forense del caso.

Hallan órganos de la víctima en el horno

Cuando los funcionarios inspeccionaron el lugar, encontraron órganos internos de la mujer dentro de una olla en el horno, detalló Univisión.

Mientras que dentro del baño se localizaron otras partes del cadáver, las cuales estaban ocultas dentro de un cesto de ropa.

De acuerdo con los reportes del caso, allegados de Mildred se preocuparon por ella, luego de que no se presentara a su trabajo.

Posteriormente, sus familiares acudieron a su casa y encontraron la dantesca escena. Una prima de la fallecida exigió a las autoridades un castigo ejemplar para el acusado.

Tras cometer el asesinato y descuartizamiento, Guerrero Quezada trató de ocultar su participación. “Dijo que no sabía dónde estaba ella”, indicó una vecina de la víctima.

Sin embargo, el hombre, quien tenía llave del apartamento, regresó e intentó fingir sorpresa por lo ocurrido. “Salió dando gritos”, explicó la testigo.

Mató a su hermana tras exigirle dinero para comprar drogas

Juan José Guerrero Quezada, hermano de la víctima, fue arrestado y reconoció su culpa. Explicó que discutió con su hermana y la agredió.

En medio del altercado, la mujer cayó al suelo y el agresor entró en pánico. Al creer que estaba muerta, comenzó a apuñalarla, para luego descuartizar su cuerpo.

Autoridades revelaron que Guerrero Quezada y su hermana pelearon luego de que el sujeto le exigiera dinero para comprar drogas.

Varios vecinos decidieron mudarse del conjunto residencial para olvidar el horror de este macabro asesinato.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde impuso un año de prisión preventiva contra el hombre acusado de asesinar y descuartizar a su hermana.

