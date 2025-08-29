Accidente de tránsito deja un muerto en El Junquito: el responsable se da a la fuga

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche del miércoles 27 de agosto un accidente de tránsito ocurrió en El Junquito, donde perdió la vida un hombre y el resposanble se dio a la fuga.

El periodista de sucesos, Román Camacho, reportó el lamentable suceso a través de sus redes sociales y compartió el parte de las autoridades sobre el caso.

Accidente de tránsito deja un muerto en El Junquito

De acuerdo con el reporte de Camacho, El hombre fallecido quedó identificado como Orlando Efrain Pérez Rudman de 63 años de edad, quien iba a bordo de su motocicleta al momento del siniestro.

Asimismo, indicó que el conductor de un vehículo que se dio a la fuga, embistió a Pérez en el km 19 de El Junquito en la noche del miércoles, tras el impacto, Pérez salió expulsado de la moto hacia un barranco.

Adicionalmente, señala que los familiares de la víctima dijeron desde la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) que Pérez estaba llevando unas fresas hacia una empresa que vende tortas.

Pérez vivía en la colonia Tovar y era conocido en la zona, tras su muerte le sobreviven dos hijos ya mayores de edad.

Reporte policial

En este sentido, indica Camacho que al lugar de los hechos acudieron diversas comisiones de los Bomberos de Caracas, Paramédicos Viales, comisiones del cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la división de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Agrega que las autoridades policiales ya se encuentran realizando las averiguaciones para identificar y ubicar al responsable del lamentable accidente de tránsito.

Respecto al parte forense, Pérez presentó fracturas y traumatismo craneoencefálico severo.

Foto: Cortesía

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube