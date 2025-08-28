Cae segundo venezolano implicado en secuestro de exalcalde chileno: enfrenta cargos por múltiples delitos

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano quedó detenido este miércoles, por su vinculación con el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, entre otros delitos.

La captura se realizó en Santiago Centro (Chile). El sospechoso enfrenta cargos por porte de arma de fuego, munición y orden vigente de secuestro.

El medio local La Radio confirmó que el venezolano está identificado como Yordyn Alexander Andrade Triviño.

El venezolano quiso evadir a la policía

Según el reporte, el sospechoso intentó escapar al percatarse de la presencia policial. Sin embargo, las autoridades lo alcanzaron y le incautaron un arma de fuego.

El capitán Sheng Castillo, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, detalló que “era un armamento tipo pistola que podía estar habilitada para el disparo y con munición en su recámara”. La misma tenía 11 municiones en su cargador.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta el cuartel policial para tomar cargo del acusado continuar con la indagatoria que lo vincula con el secuestro del exalcalde.

Los hechos

El secuestro de Montoya ocurrió la noche del pasado jueves 26 de junio. El exmandatario había pactado una cita con una mujer, de nombre Alejandra, de entre 24 y 25 años, una amiga de ella y la pareja de Alejandra.

Sin embargo, cuando se presentó en el sitio pautado, una mujer y un hombre se subieron al auto, sacaron una pistola y lo secuestraron.

Tras más de dos días de cautiverio, fue liberado tras sufrir una extorsión con una falsa acusación de pedofilia, quemaduras con cigarrillos, golpes con una pistola y asfixia con una bufanda.

Anteriormente, las autoridades capturaron a otro joven venezolano, identificado como Israel Useche (18), por el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya. El implicado permanece bajo custodia.

