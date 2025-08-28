Agente del CBP cumplirá sentencia por abuso: exigía a mujeres inmigrantes desnudarse durante entrevistas de admisión

Suscríbete a nuestros canales

Un funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) cumplirá un año en prisión, tras admitir que ordenó a varias mujeres migrantes que le mostraran los senos durante el proceso de admisión.

Shane Millan, de 53 años de edad, era un agente activo de la patrulla fronteriza (CBP) en el norte del estado de Nueva York y residente del condado Jefferson.

El funcionario enfrenta cargos por ordenar a cuatro mujeres que se quitaran la camisa y le mostraran sus pechos, las engaño al decirles que se trataba de una parte del proceso de entrada legal al país, publicó El Diario NY.

Agente de CBP exigió a inmigrantes que se desnudaran

Los incidentes ocurrieron durante entrevistas virtuales por cámara web, en agosto de 2023, cuando Millan era agente de la patrulla fronteriza con 17 años de servicio, cargo que ya no ejerce.

Las mujeres acosadas eran inmigrantes que cruzaron la frontera desde una estación de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el condado Jefferson frente a Canadá.

Al hablar con las mujeres les ordenó a tres de ellas “que le mostraran el pecho desnudo”, según la fiscalía. A una cuarta víctima también se le pidió que mostrara sus pechos, pero ella mantuvo el sostén puesto.

El agente resultó detenido en agosto de 2024. En marzo de este año se declaró culpable de dos cargos de privación de derechos bajo pretexto de la ley.

En su audiencia de confesión, Millán declaró ante el juez que había presentado sus solicitudes a las mujeres como parte del proceso de admisión, a sabiendas de que las exigencias de ver sus senos eran para su propia satisfacción, según la fiscalía.

Mintió sobre el procedimiento de admisión en EEUU

A dos de las mujeres les dijo que les estaba revisando los tatuajes, según los documentos judiciales. También usó su computadora del gobierno para buscar frases en español, como “También necesito que se levante el sostén, por favor”.

Los abogados de Millán solicitaron al juez que considerara una pena de supervisión con terapia de salud mental en lugar de prisión, aunque reconocieron que el comportamiento de su cliente era “perturbador”.

Sin embargo, Millán, quien enfrentaba hasta dos años de prisión y una multa de hasta 200 mil dólares, fue sentenciado el miércoles a 12 meses en una prisión federal.

“Todos merecen respeto, y no toleraremos la explotación sexual de inmigrantes por parte de las fuerzas del orden”, declaró el fiscal federal interino John A. Sarcone.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube