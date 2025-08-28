Detienen a dos venezolanos tras extensa persecución: los buscaban por un crimen violento

Suscríbete a nuestros canales

Dos hombres venezolanos, quienes están acusados como responsables por el asesinato de un chofer de transporte público, resultaron detenidos tras una extensa persecución por parte de autoridades policiales.

El seguimiento de las autoridades se prolongó por varios distritos de la ciudad de Lima, capital de Perú, y permitió la captura de los supuestos sicarios responsables del crimen que terminó con la vida de Humberto Antonio Yepes Álvarez, conductor de la línea 505.

Venezolanos dispararon contra las autoridades

La víctima quien fue atacada por los implicados mientras conducía su unidad de transporte público.

La intervención se inició en el distrito de Santa Anita, continuó por El Agustino y culminó en el óvalo El Derby, en Surco.

Durante el trayecto, los delincuentes dispararon varias veces contra los agentes de la policía, mientras intentaban escapar en plena vía pública, de acuerdo con el relato del alcalde de El Agustino, Richard Soria.

Los detenidos quedaron identificados como Anthony José Guevara, de 28 años de edad, y Luis Miguel López Guerrero, de 27 años, ambos de nacionalidad venezolana.

Detienen a los presuntos sicarios

Tras su captura, las autoridades los retuvieron en la comisaría de Salamanca, donde permanecen bajo custodia policial mientras se realizan las diligencias de acuerdo con la ley.

El alcalde de El Agustino, Richard Soria, aseguró que, en las próximas horas, los sujetos intervenidos serán puestos a disposición de la Depincri del distrito, entidad encargada de las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias y motivaciones del crimen contra el chofer.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube