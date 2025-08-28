Nuevos detalles sobre asesinato de Génesis Medina: trasladan a exfuncionario del Cicpc a calabozo policial

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los exfuncionarios del Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) implicado en el asesinato de la joven Génesis Medina quedó encerrado de manera preventiva en un calabozo policial.

Las autoridades determinaron que el último hombre capturado por el homicidio de Medina permanecerá en la Comandancia General de Policía de San Felipe.

De acuerdo con la publicación de Yaracuy al Día, lo mantienen aislado en un área restringida bajo fuerte custodia policial.

¿Por qué trasladaron al exfuncionario del Cicpc?

En cuanto a los otros dos detenidos, este martes se conoció que el presunto autor material del hecho también fue destituido de la policía científica. El mismo continúa detenido junto con su hermano en la sede del Conas Yaracuy.

Presuntamente, los funcionarios del Conas decidieron realizar trámites judiciales para trasladar a uno de los detenidos a la Comandancia General, debido a que los dos exfuncionarios comenzaron a tener problemas entre sí.

Al parecer, las autoridades tuvieron que separarlos para evitar que se hicieran daños.

Asimismo, se supo que, presuntamente, tanto en la audiencia de presentación como en la disciplinaria, la representación fiscal y el tribunal indicaron que los tres hombres implicados en el caso serán trasladados dentro de poco a una cárcel del estado Lara.

Continúan las investigaciones tras la muerte de Génesis Medina

La investigación sobre la muerte de Génesis Medina no se ha detenido, la comisión del Conas junto a la fiscalía nacional N°47 y la 13 del estado Yaracuy, continúan con las experticias y no se descarta que haya más detenciones.

Los agentes continúan con el análisis telefónico y entrevistas, los cuales han revelado varias pistas sobre lo ocurrido desde el día cuando desapareció la joven comerciante, a inicios de este mes.

