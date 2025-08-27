Cicpc advierte sobre usurpación de identidad de sus funcionarios: recomendaciones para evitar daños físicos y monetarios

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) alertó sobre una modalidad de estafa por parte de delincuentes que se hacen pasar por funcionarios de este organismo de seguridad.

“Queremos alertar sobre una modalidad de estafa donde delincuentes están utilizando credenciales extraviadas de funcionarios del Cicpc, para engañar a las personas al solicitar información personal, dinero o enviar falsas citaciones”, indicó.

Ante esto, brindó varias recomendaciones:

Un funcionario legítimo no solicita dinero para obtener cooperación

Cuelga de inmediato si cree que lo están extorsionando

Denuncie si fue víctima de una estafa

