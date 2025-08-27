Seguridad

Cicpc advierte sobre usurpación de identidad de sus funcionarios: recomendaciones para evitar daños físicos y monetarios

Señalan que estos delincuentes solicitan información personal o dinero

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 06:59 pm

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) alertó sobre una modalidad de estafa por parte de delincuentes que se hacen pasar por funcionarios de este organismo de seguridad. 

“Queremos alertar sobre una modalidad de estafa donde delincuentes están utilizando credenciales extraviadas de funcionarios del Cicpc, para engañar a las personas al solicitar información personal, dinero o enviar falsas citaciones”, indicó. 

Ante esto, brindó varias recomendaciones: 

  • Un funcionario legítimo no solicita dinero para obtener cooperación 
  • Cuelga de inmediato si cree que lo están extorsionando 
  • Denuncie si fue víctima de una estafa

 

 

