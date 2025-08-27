Hallan cadáver de venezolana con heridas de arma blanca: estaba desaparecida

Suscríbete a nuestros canales

En Chile, una nueva tragedia conmociona a la comunidad venezolana.

Una mujer, madre de dos hijas y originaria de Ospino, estado de Portuguesa, fue hallada sin vida en su apartamento con heridas de arma blanca, según informó Portuguesa Reporta.

La noticia de su muerte generó consternación para su familia y amigos, quienes hacen un llamado a la justicia para investigar los hechos.

¿Qué se sabe sobre la desaparición y el hallazgo de la venezolana?

Las autoridades chilenas investigan su asesinato como un posible femicidio, ya que su pareja, también venezolano, es el principal sospechoso.

La víctima, identificada como Celia Anahís Agüero, vivía en Independencia, una comuna al norte de Santiago, donde buscaba un futuro mejor para su familia, lejos de su país natal.

Agüero, de 29 años, desapareció el pasado domingo 24 de agosto. Desde ese momento, sus familiares y amigos no tuvieron más noticias de ella ni de su ubicación.

La preocupación creció hasta que una amiga, con una copia de las llaves del apartamento, decidió ir a su casa. Fue ella quien hizo el terrible descubrimiento del cadáver de Agüero con signos de puñaladas y de inmediato, alertó a la policía.

Según las investigaciones, Celia y su pareja entraron juntos al edificio a la 1:00 a.m. del martes. Sin embargo, tres horas más tarde, a las 4:00 a.m., las cámaras de seguridad captaron al hombre saliendo del lugar solo.

La policía recopiló más pruebas, como videos y testimonios de testigos, para determinar las circunstancias exactas de este lamentable suceso.

Una vida de lucha y maltrato

Celia Agüero había emigrado a Chile hace más de tres años. Como muchos venezolanos, ella buscaba nuevas oportunidades para ofrecer un mejor futuro a sus dos hijas, una adolescente y una niña.

En Chile, trabajaba como comerciante y se esforzaba por salir adelante. Sin embargo, sus amigos más cercanos revelan que Celia sufría de violencia doméstica por parte de su pareja.

El hombre ya la había atacado antes y, además de la agresión, le robaba sus pertenencias. Celia incluso le había contado a sus amigas sobre el maltrato, que incluía agresiones físicas con objetos afilados.

A pesar de sus esfuerzos por alejarse de él, la violencia regresaba a su vida. Las autoridades ahora confirman que el sospechoso también consumía drogas.

