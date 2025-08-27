Tirador en escuela de Minneapolis quería matar a Trump: salen a la luz detalles impactantes

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más, un acto violento sacude la tranquilidad de un centro educativo en EE.UU., dejando a la comunidad escolar en shock y a las familias de luto.

Los hechos tuvieron lugar en una escuela primaria de Minneapolis, cuando se inició un tiroteo mientras los estudiantes se encontraban en plena misa.

De acuerdo con CNN, las autoridades ya identificaron al presunto responsable del ataque como Robin Westman. El suceso dejó un trágico saldo de dos niños fallecidos y 17 heridos.

¿Qué se conoce sobre el atacante?

De acuerdo con la información, Robin Westman, identificado como el pistolero, horas antes del tiroteo publicó un escalofriante manifiesto.

En este documento, Westman, de aproximadamente 20 años, dejó ver su intención de perpetrar el crimen. También se incluía un video donde se le veía empuñando un arma.

Además, una de sus frases, "Matar a Donald Trump", escrita en el arma, y la pregunta "¿Dónde está tu Dios?" en el cargador, revelan el motivo del ataque.

Westman, quien era un izquierdista radical y transexual, se acercó a la escuela por el exterior del edificio durante la misa y comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia.

Los heridos, en su mayoría menores, fueron trasladados a los hospitales cercanos. Los centros médicos, como Children’s Minnesota y Hennepin Healthcare, se activaron para atender a las víctimas.

El tirador se quitó la vida en la parte trasera de la iglesia, de acuerdo con la información.

La respuesta de las autoridades en Minneapolis

En un intento por tranquilizar a la población, las autoridades de Minneapolis, a través de sus canales oficiales, aseguraron que no existe una amenaza activa para la comunidad en este momento.

La policía de Richfield, un suburbio cercano, informó que un hombre vestido de negro con un rifle fue visto en el lugar.

La policía pide a los ciudadanos que se alejen de la zona para no obstaculizar el trabajo del personal de emergencia y seguridad.

La comunidad escolar había retomado las clases apenas tres días antes del incidente, tras el receso de mitad de año.

