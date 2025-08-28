"Atrapado en pleno acto": cae joven solicitado en Chacao

Suscríbete a nuestros canales

Los funcionarios de PoliChacao informaron que, gracias al aviso de un ciudadano, se pudo frustrar un robo en el municipio.

El individuo fue identificado como Theylor Gabriel Padrón Fernández, de 21 años.

A través de su cuenta de Instagram, explicaron cómo la acción coordinada y el uso de la tecnología disponible, jugaron un papel clave en la detención de un delincuente.

¿Cómo fue la captura?

La policía de Chacao detuvo a Padrón, mientras intentaba abrir un vehículo.

El suceso ocurrió en la urbanización Los Palos Grandes, específicamente entre la primera avenida y la tercera transversal.

El hombre forzó la puerta de un Toyota Machito verde que estaba estacionado.

De acuerdo con la información suministrada por el director de la policía municipal, Luis Gonzalo Fernández de Córdova, el sospechoso fue atrapado en el acto.

La revisión de sus datos en el Sistema de Investigación e Información Policial, mostró que tiene un historial de delitos, incluyendo robo y tráfico de drogas.

Además, el hombre tiene una orden de captura por robo. El delincuente permanece en la sede de la Policía de Chacao mientras el Ministerio Público se encarga de su caso.

Alerta ciudadana y trabajo conjunto

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, destacó que la captura es posible gracias a una llamada oportuna de un vecino.

La alerta llegó al Centro Integral de Seguridad Ciudadana. Los operadores de inmediato revisaron las cámaras de seguridad y avisaron a los oficiales más cercanos.

En tiempo real, los uniformados se dirigieron al lugar y coordinaron con los vecinos para realizar la detención.

Duque subrayó que la unión entre la policía y la comunidad es la que permite detener al delincuente y frustrar el robo.

