Barbero venezolano sufre violenta agresión por parte de policías: el hecho quedó registrado en video

Un barbero de origen venezolano sufrió una violenta agresión por parte de agentes de la policía de la Municipalidad de Comas (Perú). El hecho causó indignación por parte de la comunidad venezolana y ciudadanos peruanos que presenciaron el violento acto por parte de funcionarios de seguridad.

El incidente se registró durante la noche del pasado jueves, 21 de agosto, en el bulevar España. Las acciones de los policías quedaron registradas en videos de cámaras de seguridad.

En los audiovisuales se pue donde se observar a un grupo de entre siete y ocho funcionarios, quienes sacaron al trabajador de su local, para luego agredirlo en plena vía pública, informó ATV Noticias.

Funcionarios golpean al venezolano y transeúntes

El venezolano quedó identificado como José Daniel Rodríguez Franco. En las imágenes también se puede apreciar a algunos transeúntes y vecinos quienes intentaron defenderlo.

Sin embargo, los agentes continuaron con sus vio9lentos ataques; también agredieron a algunas de las personas que intervinieron.

La difusión del video generó cuestionamientos en la comuna distrital. Sin embargo, la Municipalidad de Comas, encabezada por el alcalde Ulises Villegas, negó que se trate de un abuso de autoridad.

Según su versión, los serenos actuaron tras recibir una queja por ruidos molestos en la barbería de Rodríguez Franco.

“Personal de Serenazgo de Comas se encontraba patrullando y pudo recibir la denuncia de ruidos molestos por parte de unos vecinos, por lo que se acercaron a pedir que bajarán el volumen en el establecimiento que funcionaba como barbería”, informó la entidad.

Según palabras de las autoridades, “al acercarse al establecimiento fue primeramente atacado por un extranjero que posteriormente en la comisaría fue identificado como José Daniel Rodríguez Franco”, indicó la municipalidad en un comunicado.

El municipio aseguró que el barbero atacó con un arma blanca a uno de los serenos, sin embargo, esta supuesta acción, que habría motivado la intervención de los agentes, no quedó registrada en los videos.

Lanzaron objetos contra el local del barbero

“El sereno, tras el ataque con arma blanca, solicitó apoyo a su unidad, los mismos que fueron al local para intentar aplicar un arresto ciudadano y trasladar al barbero a la Comisaría de Túpac Amaru”, continuó el ente municipal en su texto.

“Lamentablemente fueron recibidos por una turba de casi 10 compañeros barberos del atacante, permitiendo que este logré atrincherarse en el interior del local”, añadió la comuna.

No obstante, en las imágenes se puede observar a los funcionarios agredir a las personas dentro del local, a quienes lanzaron varios objetos, entre estos, una bicicleta.

Algunos de los presentes, quienes no estaban involucrados en el caso, también resultaron agredidos por los agentes.

