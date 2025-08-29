En imágenes: colapsa vivienda multifamiliar y cae sobre otra en El Hatillo

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo a una publicación en la red social Instagram, del director del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), se registró el colapso de una vivienda multifamiliar de dos niveles en El municipio El Hatillo del estado Miranda.

Según los reportes, la vivienda colapsó en su totalidad y cayó encima de otra vivienda sin causar daño alguno.

De igual manera el organismo de Seguridad no registró personas lesionadas ni fallecidas,

Efectivos del CBC y PC HATILLO, realizaron labores de inspección de riesgos dictando medidas preventivas al caso.

