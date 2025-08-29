Miranda

En imágenes: colapsa vivienda multifamiliar y cae sobre otra en El Hatillo

Por Yasmely Saltos
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 11:58 pm
En imágenes: colapsa vivienda multifamiliar y cae sobre otra en El Hatillo

De acuerdo a una publicación en la red social Instagram, del director del Cuerpo de Bomberos de Caracas  (CBC), se registró el colapso de una vivienda multifamiliar de dos niveles en El municipio El Hatillo del estado Miranda.

Según los reportes, la vivienda colapsó en su totalidad y cayó encima de otra vivienda sin causar daño alguno.

De igual manera el organismo de Seguridad no registró  personas lesionadas ni fallecidas,

Efectivos del CBC y PC HATILLO,  realizaron labores de inspección de riesgos dictando medidas preventivas al caso.

 

                   

 

 

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
belleza
Estados Unidos
Green Card
Viernes 29 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América