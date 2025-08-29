Mujer ofrece falso trabajo de modelo a joven embarazada para robar a su bebé: así la descubrieron

Suscríbete a nuestros canales

Una joven de 22 años de edad, y con siete meses de embarazo, sobrevivió a un ataque brutal en un hotel, por parte de una mujer, quien la engañó con falsas promesas de ayuda para su bebé.

La víctima, Yesica Cruz Capera, fue contactada por medio de las redes sociales por Sara Lucía Vásquez Ortega, quien se presentó como miembro de una supuesta fundación de apoyo a madres gestantes.

De acuerdo con el reporte de Quindío Noticias, la mujer le ofreció pañales, ropa y ayudas económicas, para así ganarse su confianza.

Apuñaló a la embarazada en un hotel

También la visitó en su vivienda y le entregó una invitación simbólica para un supuesto evento en beneficio de mujeres embarazadas.

Luego, el sábado 23 de agosto, la invitó a un hotel en el norte de Neiva (Colombia) con el pretexto de que la alistaría como “modelo” para la supuesta fundación.

Una vez que estuvieron en una habitación, Vásquez le pidió recostarse sobre la cama, le ofreció un café y, cuando la joven cerró los ojos, la atacó con un cuchillo. La víctima sufrió una herida en el cuello, la cual comprometió su tráquea.

En medio del horror, Yesica forcejeó para salvar su vida y logró salir de la habitación, mientras se sujetaba la herida y pedía ayuda a gritos.

La agredida retuvo a su agresora en el sitio al cerrar la puerta del cuarto para impedir su fuga. Finalmente, las autoridades detuvieron a Vásquez.

Descubren plan para extraer al bebé del vientre de su madre

La joven ingresó de urgencia al Hospital Universitario de Neiva, donde fue intervenida quirúrgicamente. Su estado de salud es estable. La madre logró proteger su abdomen durante el ataque y su bebé no sufrió lesiones.

Entre las pertenencias de la acusada se hallaron elementos quirúrgicos y pañales de bebé prematuro, por lo que se presume que pretendía extraer a la bebé del vientre de la víctima.

A pesar de la gravedad de los hechos, la mujer quedó en libertad tras ser presentada ante la Fiscalía, lo que desató indignación y reclamos de justicia por parte de la familia.

El caso permanece en investigación.

