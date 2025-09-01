Venezolano implicado en secuestro de empresario salió de prisión recientemente: este fue su papel en el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades chilenas revelaron detalles sobre la captura de un nuevo implicado en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani en Quilicura. Se trata de un hombre venezolano, de 29 años de edad.

Los funcionarios informaron que el sospechoso presenta en situación migratoria irregular en el país y sería el onceavo detenido por este crimen, publicó Bio Bio Chile.

El venezolana utilizaba una identificación falsa

Según los informes del suceso, el presunto delincuente había salido recientemente de la cárcel y operaba como conductor de aplicaciones de transporte, actividad para la cual utilizaba una identidad falsa; de esta manera conseguía registrarse en las plataformas.

La detención se realizó el pasado jueves, cuando personal del OS9 de la policía chilema, en coordinación con el Departamento de Criminalística, capturó al sujeto mientras conducía un vehículo con una copia de llave no original.

Posteriormente, se confirmó que el automóvil estaba requerido por robo y tenía las placas patentes adulteradas.

De acuerdo con la investigación, el individuo habría cumplido el rol de conductor del vehículo utilizado en el secuestro del empresario ocurrido el pasado 7 de agosto.

Cumplió una sentencia en prisión

El hombre contaba con antecedentes penales por robo con intimidación, tenencia ilegal de armas de fuego y una orden de expulsión administrativa. Además, había salido de prisión hacía dos meses.

El jefe del Departamento OS9, coronel Francisco Painepán, hizo un llamado a que los usuarios “tengan los cuidados pertinentes en relación con la utilización de estas plataformas de transporte y revisar que la identidad de la persona corresponda”.

Asimismo, reiteró la importancia de no compartir datos personales en estas aplicaciones y de preferir servicios de transporte convencionales. También, hizo un llamado a denunciar cualquier situación sospechosa.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube