Accidente de tránsito en Mérida deja varios heridos: autobús impacta contra una vivienda

El autobús se volcó e impactó contra una vivienda, dejando a varias personas lesionadas

Por Selene Rivera
Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 09:17 pm
Foto: Cortesía

Durante la madrugada del sábado se registró un aparatoso accidente de tránsito en el estado Mérida, con el choque de un autobús contra una vivienda.

De acuerdo con medios locales, el autobús se volcó e impactó contra una vivienda, dejando a varias personas lesionadas.

Accidente de tránsito en Mérida

El accidente ocurrió específicamente en la ciudad de Ejido, el sector Manzano Bajo del municipio Campo Elías, en el estado Mérida donde al menos cinco personas resultaron heridas.

Asimismo, se supo que el autobús iba por la calle Urdneta cuando aparentemente presentó fallas en los frenos y impactó contra la pared de una vivienda y terminó volcándose producto del impacto.

Lesionados en accidente de tránsito

En este sentido, indican que entre los heridos, a algunos se les diagnosticó traumatismos complicados, leves y escoriaciones múltiples.

Funcionarios de la estación Ejido, del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal de Campo Elías, se presentaron al lugar del siniestro para apoyar con los heridos.

Foto: Cortesía

Domingo 31 de Agosto - 2025
