Sin bisturí: así era el modus operandi del falso cirujano detenido en Caracas

Este domingo 31 de agosto, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la imputación y privación de libertad de un falso cirujano en Caracas.

A través de las redes sociales del Ministerio Público (MP), el funcionario reveló la identidad del aprehendido, así como su modus operandi.

Así era el modus operandi del falso cirujano detenido en Caracas

De acuerdo con el reporte, el detenido responde al nombre de Eduard Graterol.

Además, se precisó que enfrenta cargos por los delitos de uso de documento público falso y estafa continuada.

De igual modo, se conoció que Graterol se hacía pasar por cirujano, ofreciendo la venta de prótesis de extremidades inferiores; luego de recibir el dinero, no cumplía con lo acordado, engañando así a múltiples víctimas, ocasionándoles un grave daño patrimonial.

