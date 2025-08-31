Hallan 21 perros muertos en un refugio para mascotas: detienen a los propietarios del establecimiento

Suscríbete a nuestros canales

Los dueños de un centro de alojamiento canino del norte de Nueva York están acusados ​​por la muerte de 21 perros bajo su cuidado.

Robert Palulis y Anastasia A. Palulis quedaron detenidos luego de que agentes de la policía encontraran a los animales muertos en el centro de alojamiento canino “Anastasia’s Acres”, en la ciudad Argyle.

Los sospechosos, de 48 y 38 años, serían responsables de negar el agua y una ventilación adecuada a las mascotas, lo que habría provocado su deceso, publicó El Diario NY.

Enfrentan cargos por tortura y lesiones contra los perros

Un can se localizó con vida y fue trasladado a la Clínica Veterinaria Northway en Moreau.

El martes, la oficina del alguacil anunció que los Palulis enfrentan 22 cargos por delitos menores en virtud del Artículo 353 de la Ley de Agricultura y Mercados de Nueva York, que abarca el manejo excesivo, la tortura y las lesiones a los animales, así como la falta de suministro de alimento adecuado.

Hannah Elmore, una niña de 12 años cuya mascota Piglet (3) se encontraba entre los 21 animales encontrados muertos, declaró a la cadena local WRGB, que su familia no recibió noticias de las autoridades sobre la causa del deceso.

Dueños de un can fallecido denunciaron a la pareja

“Mi papá dijo que tenía algo que ver con el aire acondicionado, pero no obtuvimos mucha información al respecto”, dijo Hannah. Se suponía que Piglet se quedaría en las instalaciones dos noches. La familia la había dejado el viernes antes de irse de viaje el fin de semana.

El domingo, justo antes de que planearan recogerla, el papá de Hannah recibió una llamada con la devastadora noticia. “Me derrumbé de inmediato”, dijo la niña. La familia fue hasta las instalaciones y avisó a las autoridades.

