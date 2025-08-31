En video: FANB desmantela dos campamentos de grupos Tancol 

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la Operación Escudo Bolivariano “Maroa 2025”, la Redi N.° 6 Guayana, estado Amazonas, detectó y neutralizó dos campamentos logísticos de los grupos “Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos” (Tancol).

A través de sus redes sociales, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, ofreció los detalles.

FANB desmantela dos campamentos de grupos Tancol

Hernández Lárez precisó que la acción se llevó a cabo en el municipio Atures, cuando unidades de reacción rápida de combate mixta, en misiones de patrullaje de zona y área, hallaron las estructuras.

De acuerdo con el miliar, se utilizaron para el procesamiento, fabricación y distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Además, reveló una lista de objetos de interés criminalístico que efectivos de la FANB hallaron en el sitio, entre los que figuran:



- Parches alusivos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) frente a Acacio Medina.

- Un teléfono celular marca Infinitix, modelo X6532C.

- Dos cocinas para la elaboración de clorhidrato de cocaína.

- Un horno microondas utilizado para el secado de clorhidrato de cocaína.

- Una prensa.

- Una mira óptica para fusil.

- Una antena Starlink.

- Tres radios transmisores.

- Dos armas de fuego tipo escopeta.

- Un manual de estatuto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

- Un cargador para fusil cal. 7,62 x 51 mm.

- 20 cartuchos cal. 7,62 x 51 mm.

- Diez tambores plásticos utilizados para el almacenamiento de combustible.

-550 kg de fertilizante tipo URIA.

