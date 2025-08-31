Sexagenaria muere al bañarse en un jacuzzi: revelan posibles causas de la tragedia

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de 66 años de edad fue encontrada sin vida en un jacuzzi de Nueva Jersey (Estados Unidos), autoridades buscan determinar las causas de su fallecimiento.

La Fiscalía del condado de Sussex informó a Daily News que la víctima se localizó inconsciente en un jacuzzi residencial en Montague, aproximadamente a las 6:00 de la mañana de este martes. “La difunta fue vista con vida por última vez la noche anterior”, informaron las autoridades.

¿Qué sucedió en el jacuzzi?

La víctima, aún no identificada, parecía haberse ahogado en el jacuzzi de la vivienda unifamiliar ubicada en la cuadra 100 de River Road, publicó El Diario NY.

A pesar de que no se encontraron indicios de un posible crimen, la investigación continúa y se espera que la autopsia revele la causa de la muerte.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EEUU ha realizado advertencias desde hace tiempo sobre que los jacuzzis calentados por encima de la temperatura corporal normal pueden causar somnolencia, lo que a veces deriva en pérdida del conocimiento y ahogamiento.

Expertos alertan sobre riesgos del consumo de alcohol en las bañeras

Además, expertos advirtieron que “el consumo de alcohol durante la sauna aumenta el riesgo de hipotensión, desmayos, arritmia y muerte súbita, especialmente en personas con cardiopatía coronaria subyacente”.

Se desconoce si alguno de estos factores influyó en esta fatalidad en Nueva Jersey.

