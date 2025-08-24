Imputada por robar una camioneta en plena vía: Ministerio Público activa proceso penal

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención de una mujer por el hurto de una camioneta en Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, Saab confirmó que la ciudadana será imputada por el Ministerio Público, tras ser capturada en tiempo récord.

Ministerio Público imputará a la detenida por hurto agravado

La mujer fue identificada como Geilismey Gabriela Maita González, de 28 años, quien enfrenta cargos por Hurto Agravado, según el reporte oficial.

El hecho ocurrió el pasado lunes en el local Firestone de la avenida Libertador, donde la camioneta Jeep Cherokee se encontraba estacionada al momento del delito.

Gracias al análisis de los videos del Centro Integral de Seguridad Ciudadana (CISEC), se logró identificar a la sospechosa con rapidez.

¿Cómo lograron ubicar a la responsable?

Las cámaras del establecimiento comercial permitieron visualizar a la mujer involucrada, lo que facilitó su localización en la avenida Francisco de Miranda con calle Elice.

La Policía Municipal de Chacao, en coordinación con el Cicpc, Policía de Miranda y el equipo de Ven911, ejecutó la detención sin contratiempos.

Durante el arresto, la mujer profirió improperios y agredió verbalmente a los funcionarios, según el parte policial.

Vehículo recuperado en La California Norte

La camioneta Jeep Cherokee fue localizada en el sector La California Norte, donde se encontraba oculta tras el hurto.

La ciudadana quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará el proceso legal correspondiente en las próximas horas.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube