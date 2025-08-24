Asesinan a rapero latino de un disparo en la cabeza: autoridades publican foto del sospechoso

Suscríbete a nuestros canales

A dos semanas del asesinato del rapero latino Ralph Herrera, la Policía de Nueva York publicó imágenes del presunto sospechoso.

El artista fue asesinado de un disparo en la cabeza en una calle en El Bronx. El homicida encapuchado fue captado por cámaras de vigilancia en el momento preciso cuando disparó contra a Herrera a quemarropa.

Posteriormente fue grabado en la misma zona con otra ropa y sin capucha. Los agentes policiales que acudieron al lugar de los hechos encontraron un sólo casquillo de bala en la acera del crimen, indicó El Diario NY.

Herrera, apodado “Chicken”, tenía de 33 años de edad y un largo historial policial.

El artista era padre de cuatro hijos y vivía cerca del lugar donde fue asesinado, según las autoridades.

Alrededor de las 10:30 de la noche del pasado 7 de agosto, el hombre se encontraba frente a “Exotic World”, la tabaquería donde trabajaba en la avenida Westchester en Soundview, bajo la línea elevada número 6 de la MTA, cuando fue emboscado.

Funcionarios lo llevaron de urgencia al Jacobi Hospital, donde falleció tras recibir el disparo en el lado izquierdo de su cabeza.

No se sabe el motivo del tiroteo. Fuentes policiales informaron que Herrera tenía un extenso historial criminal con 27 arrestos, incluida una redada por posesión ilegal de arma de fuego.

Un día después de su muerte se levantó un altar en la acera frente a donde trabajaba y murió.

