Adolescente amenaza con realizar un tiroteo en escuela secundaria: así descubrieron sus intenciones

Autoridades de Laredo alertaron a la comunidad luego de que un adolescente de 15 años de edad amenazara en redes sociales con realizar un tiroteo en una escuela preparatoria.

Funcionarios de la Policía de Laredo (Texas) y no de la policía escolar, investiga el caso. Se informó que el joven recibirá un castigo ejemplar.

En tal sentido, se informó que se consultará con la defensoría del condado de Webb, para juzgar al chico como adulto. Para ello se busca el apoyo del Abogado del condado y de la fiscalía de distrito, de manera que se pueda actuar con total seriedad ante esta amenaza.

Descubren textos sobre amenaza de tiroteo

Las autoridades encargadas no revelaron hacia qué institución estaba dirigida la amenaza; sin embargo, durante la noche del miércoles 20 de agosto, se reveló un mensaje contra la preparatoria Martin, escuela del Distrito Escolar Independiente de Laredo (LISD).

La policía informó que la investigación inició desde la misma noche del miércoles, cuando se descubrió el texto amenazante, publicó El Mañana.

Esta nueva amenaza se dio poco antes del inicio del nuevo ciclo escolar, por lo que la policía declaró que no se trata de “un juego”. El jefe de la corporación, Miguel Rodríguez, indicó que estos casos se toman con “total seriedad”.

Adolescentes detenidos por la Policía de Laredo

Anteriormente se presentaron casos similares, los días lunes 26 y martes 27 del mes de mayo, fueron detenidos dos menores de edad; el primero fue un chico de 13 años de edad, con apoyos del FBI y de HSI.

Y ese mismo martes 28 de mayo, fue internado en la villa juvenil un tercer chico que lanzó amenazas contra los alumnos y profesores de la secundaria Salvador García y contra todo el centro educativo ubicado en Río Bravo, Texas.

“Esto no es un juego, no se va a permitir nada de eso, serán arrestados y de ser posibles llevados a juicio como adultos, nada tomaremos a la ligera, ni la fiscalía de distrito, ni el abogado del condado de Webb, ni el DPS, Texas Rangers o el FBI e Investigciones de Seguridad Interna (HSI), ni nosotros”, dijo entonces Miguel Rodríguez.

