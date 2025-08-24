Capturan a dos hombres por robo de vehículos en Caracas: así era su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la División de Investigación de Robo de Vehículos capturan a dos sujetos implicados en robo de vehículos y resistencia a la autoridad en Caracas.

De acuerdo con la información compartida por Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), confirma que tras un rabajo de campo, los detectives logran ubicar y detener a Ricardo Alberto Juárez Rivas (33) y Jean Piero José Aguilera Rondón (44).

Amenazan a adultos mayores para robar un vehículo

Rico informó que los detenidos sometieron a tres personas de la tercera edad en la avenida Los Jabillos, parroquia Santa Rosalía, y les despojaron de un Chery X1 bajo amenaza de muerte.

En tal sentido, las comisiones detectivescas inician las pesquisas y localizanron el vehículo en la avenida Intercomunal El Valle, debajo del puente de la autopista Panamericana. Jean Piero lo conducía.

Los funcionarios detienen a Jean Piero en el lugar. Al profundizar las investigaciones, descubren que esperaba a Ricardo, quien ya había ofrecido el vehículo para desvalijarlo y vender sus piezas.

Detenido dispara contra los funcionarios

Al verse acorralado, Ricardo desenfunda un arma de fuego y dispara contra los funcionarios. Se produce un intercambio de disparos y resulta herido.

Lo trasladan al hospital periférico de Coche, donde recibe atención médica.

El director del CIcpc, destacó que los doctores lo dan de alta tras estabilizarlo. Ambos sujetos quedan bajo custodia.

Robo de vehículos conecta con delitos previos

Luego de ser rastreados por el sistema policial Sipol revela que Ricardo Juárez posee antecedentes por homicidio calificado con alevosía durante un robo y por porte ilícito de arma de fuego.

Los funcionarios recuperan el vehículo robado, un teléfono celular y un revólver. El Cicpc continúa las investigaciones para determinar si hay más implicados.