Tragedia en hotel vacacional: investigan muerte de un niño de siete años

Funcionarios del Cicpc activan protocolo de investigación tras la muerte del niño de siete años.

Por Rosa León
Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 12:00 pm

Un hecho lamentable mantiene en alerta a las autoridades del estado Falcón. El suceso ocurrió este sábado en un reconocido hotel de Coro.

De acuerdo con la información compartida por Versión Moron, el menor involucrado fue trasladado a la emergencia pediátrica del Hospital de Coro a las 4:41 p. m., sin signos vitales.

Aunque inicialmente no se conocía la identidad de la víctima, posteriormente se confirmó que el niño residía en la urbanización La Velita, ubicada en el municipio Miranda.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron el proceso de recolección de evidencias. El objetivo es esclarecer las circunstancias que rodean este hecho ocurrido en el paseo Monseñor Iturriza.

Autoridades buscan esclarecer los hechos: activan protocolo 

El menor fue identificado como Wuilangel Merentes Cuenca, de 7 años. Su fallecimiento se produjo por ahogamiento en la piscina del hotel, según fuentes policiales.

Este tipo de incidentes activa protocolos de investigación. Por ello, el Cicpc asumió el caso para determinar responsabilidades y posibles omisiones en el entorno del hotel.

Las autoridades locales insisten en la necesidad de reforzar la vigilancia en espacios recreativos. Además, exhortan a los establecimientos a cumplir con normas de prevención.

 

Domingo 24 de Agosto - 2025
