Detienen a un joven por amenazar de muerte a su madre: qué ocurrió en el altercado

En el estado de Falcón, un grave incidente de violencia familiar tuvo lugar cuando un joven de 20 años amenazó a su madre con un cuchillo.

En respuesta, la mujer denunció a su propio hijo a las autoridades, quienes acudieron de inmediato para poner al joven bajo arresto, informó Robert Cuicas, director general de Policarirubana.

¿Cómo ocurrió el altercado?

Funcionarios de la Policía Municipal de Carirubana arrestaron a un hombre de 20 años.

Su propia madre lo denunció después de que él la amenazara con un cuchillo. El hecho sucedió en la calle Carabobo del sector Universitario en el estado Falcón.

El joven actuó de forma violenta el viernes 22 de agosto en la madrugada, cuando tomó un arma blanca y amenazó a su madre.

Ella logró calmarlo y, en cuanto pudo, fue al Centro de Coordinación Policial para presentar la denuncia.

De inmediato, una comisión policial actuó y detuvo al individuo, según el director de Policarirubana, Robert Cuicas.

¿Qué más se conoce sobre el caso?

El caso quedó en manos de la Fiscalía XVI del Ministerio Público. Se inició un expediente por un delito que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prohíbe.

Las autoridades están realizando todas las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y asegurar que estos actos no queden impunes.

