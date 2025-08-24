Bomberos sofocan incendio en Caracas este 23 de agosto: identifican las causas del siniestro

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este sábado el Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), logró sofocar un incendio en la ciudad capital.

A través de su cuenta en Instagram, el comandante general del CBC, Pablo Antonio Palacios, informó del siniestro.

Bomberos sofocan incendio en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el incendio ocurrió poco después de las 2 de la tarde en el piso 9 del edificio Galerías Velásquez, ubicado en la esquina de Cipreses a Velásquez, en la avenida Lecuna, parroquia Santa Rosalía en el municipio Libertador de Caracas.

Asimismo, señaló que tras la llegada de los efectivos al lugar del siniestro, se abocaron a sofocar las llamas del incendio y lograron evitar que se propagara.

Identifican la causa del incendio

Según indicó Palacios en su publicación, el siniestro lo provocó una cocina eléctrica en la vivienda antes mencionada.

En este sentido, señaló que una cortina en el área de la cocina se incendió, provocando así el siniestro en el lugar.

