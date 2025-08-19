En imágenes: reportan voraz incendio en fábrica de Carabobo

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la tarde de este martes, se registró un incendio en una empresa de productos químicos en Paraparal, municipio Los Guayos, estado Carabobo.

De acuerdo con diversos medios locales, se trata de Petrocasa, una empresa venezolana creada en 2007 y que se dedica a la fabricación de materiales de construcción a base de PVC, especialmente para viviendas.

“El incendio genera alarma debido a la columna de humo que se visualiza desde varios municipios de Carabobo. Las autoridades ya están trabajando en el lugar para controlarlo”, indicó la periodista Heberlizeth González, en su cuenta de Instagram.

Víctimas del incendio

Agregó que al lugar asistieron los bomberos de la entidad, quienes, hasta el momento, no ofrecen mayor información acerca de personas lesionadas.