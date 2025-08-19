Tragedia

En imágenes: reportan voraz incendio en fábrica de Carabobo

El humo que se visualiza desde varios municipios de la entidad

Por Genesis Carrillo
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 05:12 pm

En horas de la tarde de este martes, se registró un incendio en una empresa de productos químicos en Paraparal, municipio Los Guayos, estado Carabobo. 

De acuerdo con diversos medios locales, se trata de Petrocasa, una empresa venezolana creada en 2007 y que se dedica a la fabricación de materiales de construcción a base de PVC, especialmente para viviendas.

“El incendio genera alarma debido a la columna de humo que se visualiza desde varios municipios de Carabobo. Las autoridades ya están trabajando en el lugar para controlarlo”, indicó la periodista Heberlizeth González, en su cuenta de Instagram

Víctimas del incendio 

Agregó que al lugar asistieron los bomberos de la entidad, quienes, hasta el momento, no ofrecen mayor información acerca de personas lesionadas.

 

Martes 19 de Agosto - 2025
